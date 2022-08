La historia de Anuel y Yailin ¡Los momentos más importantes! Desde su debut oficial en Instagram hasta su boda civil, revivimos los momentos más importantes en la relación de Anuel y Yailin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con su apasionada historia de amor Anuel AA y Yailin mantienen hipnotizados a sus seguidores. "Somos como dos muchachos juntos", confesó Jorgina Díaz, el verdadero nombre de Yailin La más viral, a People en Español. "Me gusta mi relación porque somos nosotros mismos". Anuel agradece que puede ser él mismo con la cantante dominicana. "Con ella no tengo que estar escondiéndome de ninguna forma, ni cambiar nada", nos dijo Emmanuel Gazmey Santiago, el verdadero nombre del reggaetonero puertorriqueño. ¿Cómo se dio el flechazo entre ambos? "Le tiré un corazón", reveló Yailin a People en Español. Y agregó Anuel: "Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!". Al conocerse en persona, ambos sintieron una atracción inmediata que luego se convirtió en amor. "Me trata como una reina. Me trata bien", nos contó ella sobre el hombre a quien considera el amor de su vida. "Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona", asegura Yailin. ¡Conoce más sobre su relación! Anuel AA y Yailin Anuel AA y Yailin | Credit: Instagram Yailin Enero 19, 2022: Anuel le manda flores y peluches a Yailin al hospital La primera publicación de Yailin sobre Anuel en Instagram fue un video mostrando las flores y peluches que el cantante le mandó al hospital cuando ella se sometió a un procedimiento estético en República Dominicana. "Sin palabras, gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo", escribió ella sobre Anuel. Enero 23, 2022: Anuel publica su primer video con Yailin en Instagram El reggaetonero alborotó las redes sociales al compartir su primer video con Yailin en Instagram, besando a su amor y dejando claro que su corazón tiene nueva novia. Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Instagram Enero 27, 2022: Anuel y Yailin anuncian su compromiso La cantante dominicana presumió su flamante anillo en Instagram. "La vida es una, nosotros la vivimos rápido… ¡Hoy estamos aquí, mañana no está prometido!", escribió Yailín en sus redes sociales mostrando el anillo de diamantes que le dio el reggaetonero. "Una mujer comprometida ya, ¡hay boda señores", dijo risueña en un video junto a Anuel. Febrero 14, 2022: celebran el Día de San Valentín En San Valentín, Anuel le regaló a Yailin una pintura de los dos. Esta fecha tiene un doble significado, ya que el 14 de febrero es el cumpleaños de Karol G, la ex del reggaetonero. Días antes, el 8 de febrero, Anuel sorprendió a Yailin con serenata de mariachis, globos en forma de corazón y un oso gigante de peluche. Marzo 7, 2022: la pareja posa en exclusiva para la portada digital de People en Español Los tortolitos recibieron a People en Español en su casa en Miami, Florida, para hablar de su relación y sus planes futuros, como el deseo de tener hijos juntos. "Me trata como una reina. Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona", nos confesó Yailin sobre Anuel. Anuel y Yailin Digital Cover Credit: Foto por Omar Cruz/@omarcruzphoto SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marzo 14, 2022: Yailin presume el carro de lujo que le compró Anuel "Gracias mi rey por mi juguete nuevo", escribió la cantante posando junto a un Bentley blanco que le regaló su pareja. Abril 1, 2022: lanzan su primera canción juntos Los cantantes lanzaron el tema "Si tú me buscas". Anuel también apoyó a su pareja, compartiendo con ella el escenario durante varias presentaciones juntos. Junio 10, 2022: celebran su boda civil Anuel y Yailin se casaron por lo civil el 10 de junio del 2022, compartiendo en Instagram una foto juntos tras convertirse en marido y mujer. "Te amo, nunca Imaginé este momento ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo", expresó la dominicana en sus redes sociales. Anuel Yailin Credit: Yailin/Instagram Julio 4, 2022: celebran juntos el cumpleaños de Yailin La cantante dominicana celebró su cumpleaños 20 en un lujoso yate en Ibiza junto a su esposo Anuel. "Gracias mi Dios por otro año más de vida y feliz con my persona favorita", escribió en Instagram. ¡Seguiremos pendientes a sus próximos capítulos juntos!

