Anuel reaparece con Tokischa tras rumores de separación de su esposa Yailin Tras rumores de ruptura con Yailin, quien desapareció de las redes sociales, Anuel regresa con un importante anuncio junto a Tokischa. ¡Mira el video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La desaparición de Yailin de Instagram —donde la cantante dominicana tiene millones de seguidores— disparó rumores de una posible ruptura de Anuel. Hasta ahora ninguno de los dos han dado declaraciones al respecto. En agosto no han compartido fotos juntos en sus redes sociales. La pareja se casó el 10 de junio del 2022 y su historia de amor ha acaparado titulares. Si bien Yailin despareció de las redes sociales, la cantante dominicana aparece en el video "Delincuente" de su esposo y Tokischa. La rapera dominicana Tokischa lanzó esta canción junto al reggaetonero puertorriqueño y Ñengo Flow. Yailin aparece en el video dándose un beso de lengua con Anuel. La canción está cargada de erotismo, tanto en su letra como en el video, que muestra un provocativo juego en la cama de Tokischa. Tokischa "Tengo un delincuente en mi habitación", canta la artista de 26 años, que grabó el tema "Perra" con J Balvin. Tokischa también causó gran alboroto al compartir besos en tarima con Madonna y Rosalía. Anuel AA y Tokischa Credit: Prince Williams/Wireimage; Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images Por su parte, Anuel anunció que aplazará hasta el 2023 su gira de conciertos. Eso sí, el reggaetonero asegura que seguirá lanzando éxitos musicales. Anuel Credit: (Arturo Holmes/Getty Images) "He estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar baterías y enfocarme en re-estructurar mi vida personal, familiar y profesional, con el enfoque de acabar mi próximo álbum, que no he podido terminar debido a la gira en Europa. Por tal razón, mi equipo y yo hemos decidido posponer la gira para más adelante en el 2023. Mientras tanto, voy a continuar haciendo lo que más me apasiona que es continuar lanzando buena música y seguir rompiendo", dijo el cantante en un comunicado de su disquera Real Hasta La Muerte.

