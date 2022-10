Anuel AA presume su último extravagante y lujoso capricho, ¡es un monstruo! Anuel AA ha presentado a sus seguidores en un video su última adquisición, un vehículo único que le debe haber costado una millonada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA ha presentado la última de sus excentricidades. El amante de los autos mostró a sus seguidores el "tanque civil" customizado que acaba de comprarse, sumando uno más a su colección de autos que integran, entre otros, un Bugatti y un Ferrari. "Me compre un tanque, salí del Bugatti, mucha controversia con los Bugattis", dijo el artista en un video en Instagram. Es evidente que el cantante siente un tremendo orgullo de su última adquisición, un todoterreno Terradyne Gurkha 2022, que se vende en Canadá y parece un vehículo militar. "El primer tanque civil en la calle, aprobado en la calle. Aprobado por los militares y la USA", dijo. También contó que no fue nada fácil trasladar el vehículo a Estados Unidos. "Me lo trataron de aguantar en la frontera, pero con los papeles me lo dejaron pasar. Las gomas son a prueba de balas, todo es a prueba de balas", contó. Según la web especializada en autos poco comunes Drive your dream, este tipo de vehículos cuestan cerca de $300,000, aunque el precio final puede variar según el modelo y los accesorios que se le agreguen. Un Terradyne adquirido por la estrella de la NBA J.R. Smith fue valorado en $450,000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA Anuel AA | Credit: Chris Unger/Zuffa LLC Para nadie es un secreto que Anuel es un amante de las buenas adquisiciones, las que gusta presumir ante sus seguidores. En una ocasión el cantante boricua se compró un jet privado, que es mucho más grande y espacioso que el de otros artistas, según dijo. El avión personal no solo tiene muy cómodos asientos y una increíble tele, sino que tiene un baño espacioso, algo que no suelen tener este tipo de jets.

