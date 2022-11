Anuel sufre fuerte caída durante un concierto Una caída en pleno escenario ocasionó que Anuel AA se volviera viral. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana, Anuel AA estaba ofreciendo un concierto y mientras caminaba de un lado al otro cantando para complacer a sus fanáticos, resbaló y cayó en el escenario con una rodilla. De inmediato se levantó y continuó ofreciendo su espectáculo sin inmutarse. Este momento, que fue captado en video por I4amborOsa, quien lo dio a conocer en su cuenta de TikTok, ya ha ocasionado la reacción de los cibernautas, quienes no dudaron en manifestarse ante lo ocurrido al intérprete de "La llevo al cielo". "Ya ustedes pueden ver lo real que es el si canta en los conciertos o no como la tipa aquella se cayó y la canción siguió sola"; mencionó un usuario. "Cualquiera resbala y cae"; "Todos estos payasos están aterrizando"; "Le fallo la marca de tenis fue pa' el piso"; "Por lo menos con Anuel la pista paró, con la Karol G siguió la canción sola y ella rodando"; "Y siguió cantando"; "Real Anuel AA, es duro el nene"; "Ojalá esté bien"; "Gracias a Dios que no tiene tiempo"; "Cualquiera resbala y se cae"; "Ya ven que él no es real, se cae como cualquiera", y "Es que tiene que alimentarse mejor, está muy flaco", fueron algunos comentarios. Anuel AA Credit: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese este trago amargo para Anuel AA pasó rápidamente y el concierto continuó sin mayores problemas. Ahora, el cantante continúa celebrando su próxima paternidad al lado de su esposa Yailin la más viral. De hecho, realizaron una gran fiesta para dar a conocer que están en la dulce espera; así que en unos meses, los tortolitos tendrán a su nenita, ya que dieron a conocer que es una bebida la que viene en camino.

