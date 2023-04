Anuel ¡increíble! así suena su voz sin auto-tune Para acabar con las críticas sobre su voz, Anuel AA quiso mostrar su calidad vocal cantando un fragmento de una canción a capella ¿logró callar bocas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay muchos cantantes en la actualidad que utilizan algunas herramientas tecnológicas para mejorar su voz en las grabaciones; lo cual, ha sido motivo de críticas. Así, se mencionó que Anuel AA era uno de los intérpretes que utilizaba auto-tune para mostrar un mayor talento vocal; ante ello, el representante del género urbano no dudó en mostrar su capacidad al cantar a capella. "Y decían que yo necesitaba auto-tune", mencionó Anuel para acompañar el video, que subió a su cuenta de Instagram, donde canta el fragmento de un tema sin ayuda de ningún instrumento o música como acompañamiento. Los comentarios de los cibernautas no se hicieron esperar y reaccionaron ante este audiovisual del intérprete de "La llevo al cielo". "Lo grabaste 400 veces hasta que te salió no tan mal , pero igual mal amigo, igual mal. En el país de los ciegos el tuerto es el rey; pero el ojo que te queda tiene cataratas", mencionó un usuario. Anuel AA Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Bueno, lo real es que este no canta ni los pollitos"; "Rectifico… necesitas doble auto-tune crack"; "No ¡auto-tune no! Unas cuerdas vocales nuevas"; "Lo único que tiene este hombre es dinero, de resto le falta todo… talento, voz, ortografía y pelo"; "Era demostrar que cantabas no confirmar lo que dicen"; "Ahora ya no caben dudas de que ¡¡¡sí!!! Sí necesita auto-tune"; "Auto-tune no mi hijo, usted lo que necesita es volver a nacer y aprender clases de canto"; "¡¡Qué horrible canta este man!! Tiene que tener un pacto con no se quién para ser 'cantante'. Mi abuelito de 78 años es más afinado y con mejor voz", y "¿Eso es saber cantar?", fueron otros comentarios. Pese a las críticas, Anuel AA, que recientemente tuvo una hijita, Cattleya, con Yailin de quien se ha separado, continúa trabajando y enfrentando las polémicas en las que recientemente se ha visto envuelto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel ¡increíble! así suena su voz sin auto-tune

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.