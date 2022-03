Anuel AA sorprende a su prometida Yailín con un auto de lujo: "Mi juguete nuevo" Anuel AA le regaló a su novia Yailín un Bentley Bentayga de color blanco y de interior rojo con luces en el techo. La influencer lo celebró fotografiándose delante del auto en un bikini rojo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se hicieron novios, Anuel AA no ha dejado de consentir a su novia Yailín, a quien ya le regaló su anillo de compromiso. Ahora la dominicana ha compartido en Instagram el último de los regalos con que la ha mimado su prometido. Se trata nada más y nada menos que de un Bentley Bentayga de color blanco y de interior rojo con luces en el techo. ¡Tremenda sorpresa la de Anuel! "Gracias mi rey @anuel_2bblleaa por mi juguete🎮 nuevo", dijo Yailín al compartir las fotos junto al auto de lujo. Pero no solo Yailín, sino también todos sus seguidores se quedaron boquiabiertos ante el regalo del cantante. "Disfruta esa bendición que Dios te dio porque Él sabe que te lo mereces", "Divino disfruta vive y no le hagas caso a los malos comentarios"; "felicidades ❤️"; "las divas como tú merecen eso y más bellaaaaaaa", le dijeron. Lo cierto es que Anuel es un novio muy romántico y de detalles. En una ocasión el reguetonero le trajo serenata con una banda de mariachis, globos rojos en forma de corazón y un sinfín de flores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante presumió las valiosas joyas que le ha regalado a la joven. "Aquí [todo el] mundo anda mínimo 100 mil encima", dijo. A su ex Karol G, Anuel también la sorprendía con regalos, como el Mercedes-Benz GLE Coupé de color naranja que le obsequió por sus 28 años.

