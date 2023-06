Anuel dice que se siente como Shakira: "Empoderada" Tras Yailin lanzar la canción "Narcisista" tirándole a Anuel, el trapero puertorriqueño bromea que se siente "empoderada" como Shakira y publica esta polémica foto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel Yailin Credit: Allen Berezovsky/Getty Images Horas después de que su ex Yailin lanzara el tema "Narcisista" —donde al estilo de Shakira, se desahoga de su ruptura con Anuel— el trapero puertorriqueño publicó en Instagram una foto sacando los dedos del medio. "Me siento como Shakira hoy: EMPODERADA", escribió junto a la imagen, usando los hashtags #Milloneta y #Rompecorazones. "Claramente sabemos para quien es", bromeó una seguidora de Anuel. "La domi le dio donde le dolió", opinó otra cibernauta sobre la estrella dominicana, quien es la madre de su hija Cattleya. En sus Instagram Stories, Anuel publicó un video cantando el tema de Shakira con Bizarrap. "Esto es pa´ que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique", se escucha cantar a Anuel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yailin no es la única ex de Anuel que ha lanzando un tema de desahogo. Karol G se unió a Shakira en el dueto "TQG", donde las cantantes colombianas embisten contra sus exparejas con versos cargados de empoderamiento femenino. Anuel Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images Anuel pidió a sus fanáticos que apoyaran la carrera de su ex Yailin tras anunciar su separación. "Esa es la madre de mi hija", dijo sobre Yailin en una transmisión en vivo en Instagram. "Siempre va a ser mi familia. Yo la voy a apoyar en su música. Tiene la oportunidad de ser una artista bien grande". Anuel El tema "Narcisista" ha causado un boom, al igual que las recientes declaraciones de Yailin en su paso por los premios Heat en República Dominicana, donde mandó un mensaje de apoyo a "madres solteras" como ella. "Las mujeres podemos solas y podemos sacar a nuestros niños adelantes", afirmó ante la prensa.

