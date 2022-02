Anuel se borró el tatuaje de Karol G y lloró de dolor frente a su prometida Yailín ¡Los detalles! Anuel se borró el tatuaje gigante que tenía de su exprometida, la cantante Karol G, en la espalda. Un video muestra al reggaetonero llorando de dolor en pleno proceso, junto a su futura esposa, la cantante dominicana Yailín. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel lloró de dolor al borrarse el tatuaje de Karol G que tenía en la espalda. Su prometida, la cantante dominicana Yailín estuvo presente con el reggaetonero mientras se borraba el tatuaje de su ex y lo consoló mientras pasaba por ese dolor físico. Algunos usuarios en redes sociales opinaron que el dolor era también emocional tras poner fin a la relación con la reggaetonera colombiana. Lo cierto es que ya borró el rostro de Karol G de su piel. El tatuaje que Anuel se realizó en el 2018 lo mostraba besando a su expareja Karol G.A Su prometida Yailín 'la más viral' compartió un video en sus Instagram Stories del momento en que Anuel se borró el tatuaje, y cómo ella aguantaba su mano mientras lágrimas corrían por el rostro del cantante durante el doloroso procedimiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Karol G, Anuel AA y novia Yailin la Mas Viral Credit: Alexander Tamargo/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Instagram Yailín también compartió varias fotos de sus regalos de compromiso. "De tu cuerpo sé yo, cada rincón por dentro y por fuera", escribió la rapera, luciendo una bata de seda con su nombre bordado "Yailín la más viral" y con el emblemático "brrrrr!" de Anuel. También compartió una foto con el cantante con el mensaje: "Una relación bien tóxica". Yailín compartió otra foto con su amado con el contundente mensaje: "Cuando un hombre te quiere en su vida él te pone allí, no tienes que competir con nadie por ese espacio, él mismo va a hacerte la dueña de todo sin que tú se lo pidas". ¿Una indirecta para Karol G? Lo cierto es que los recién comprometidos cantantes están haciendo arder las redes sociales con sus apasionadas fotos y mensajes. ¿Anuel se tatuará el rostro de Yailín?

