Anuel rompe el silencio y defiende a su nueva novia: "Yo nunca te voy a dejar sola" Con un video bastante subido de tono, el cantante declaró su amor a los cuatro vientos a su chica y frenó a todos los que les critican duramente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque la historia entre Anuel y Karol G ya es del pasado y ambos parecen haber rehecho sus vidas sentimentales, los seguidores de la expareja siguen opinando al respecto, y del todo bien. Los últimos videos de Yailin la Más Viral presumiendo su amor por el artista han tenido todo tipo de reacciones, desde quienes les aplauden por iniciar un nuevo romance, hasta los que no entienden la manera de la pareja en manifestarlo. Por ahora, Anuel no se había pronunciado ni dicho nada al respecto, pero este sábado el intérprete decidió hacer oficial su relación con un video incendiario en todos los sentidos, con declaración incluida. Sus palabras junto a esta grabación dejan claro lo que piensa de los ataques que están recibiendo. "Que hablen toda la mierda que quieran. Yo nunca te voy a dejar sola", escribió en su perfil de Instagram. Las reacciones tampoco se hicieron esperar y mientras unos los apoyaban y celebraban su amor, otros siguieron reprochando su comportamiento, especialmente el de este video. "Con Karol G también se juró amor eterno", "La mayor decepción Anuel", "Sea serio", "Real hasta la muerte era Karol G", "Te dejaré de seguir", "Qué tristeza", reaccionaron algunos al video. Después fue la artista quien también publicó una grabación casera de lo más divertida junto a su chico a la que él respondió con un simple y directo "Te amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque inicialmente fue Yailin quien dio a conocer hace unos días que se habían enamorado a través de juguetonas historias, ha sido este mensaje de Anuel lo que ha confirmado con toda certeza que lo suyo va en serio. Y mientras la pareja se comía a besos en República Dominicana, muy cerquita, exactamente en La Romana, su expareja, la cantante colombiana, dio un concierto con el que volvió a arrasar. A pesar de su cercanía geográfica, están más lejos que nunca.

