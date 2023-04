Anuel revela que ya conoció a su otra hija: "[Es] superhermosa" El cantante puertorriqueño habló de su vida como papá y aclaró dudas sobre estado de salud tras la increíble pérdida de peso en los últimos meses. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA aseguró que está más que nunca enfocado en el bienestar de su familia y prueba de esto es que finalmente conoció a Gianella, la hija que tiene con la modelo e influencer Melissa Vallecilla. En una entrevista con el comunicador Jorge Pabón, mejor conocido como Molusco, Anuel dijo que a raíz de haber visto por primera vez a Cattleya, la niña que tuvo con su exesposa Yailin, tomó la decisión de dejar el pasado atrás y conocer finalmente a su hija con Vallecilla. "Hoy mismo estuve con la niña, con Gianella, mi otra hija, superhermosa. Me encantó, me robó el corazón, igual que Cattleya. Por Cattleya fue que yo… yo vi a Cattleya también y dije, 'wow, qué yo estoy haciendo, yo tengo que arreglar esta situación que está pasando en mi vida'. No era que yo no quería ver a la nena, estaban pasando muchas cosas que ¡uy! Dios es demasiado de bueno y la conocí", dijo el trapero. "Cuando vi a Cattleya, que nació ahí mismo al instante que la vi, dije: 'Tengo que ir a ver a Gianella ya qué carajo tú haces estúpido'", añadió. Anuel Anuel AA Left: Credit: Photo by Ethan Miller/Getty Images Right: Credit: Photo by Jerritt Clark/Getty Images for Amazon Music Cuando Moluso le preguntó que si se parece a él, contestó afirmativamente y agregó que también tiene similares facciones a Cattleya y su primogénito, Pablo. "Todos se parecen a mí cuando nací". En torno a su cambio radical y pérdida de peso, el intérprete de éxitos como "Más que rica que ayer" y "Culpables" dijo que en su vida estaban pasando situaciones personales, que no estaba alimentándose bien e incluso pensó que estaba enfermo, pero destacó que gracias al apoyo de su equipo pudo enfocarse, limpiar tanto su cuerpo y como su entorno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pensaba que estaba enfermo, en algún momento yo también me miré y pensé que me estaba pasando te lo juro lo que pasó con el actor de Black Panther, que estaba enfermo serio", expresó. "Y ahí fue que vi y me enfoqué, ejecuté y me metí al gimnasio".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel revela que ya conoció a su otra hija: "[Es] superhermosa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.