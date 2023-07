"Tú eres una loca": Anuel responde a Yailin luego que ella revelara supuestos mensajes amenazantes El trapero boricua no se quedó callado tras ser acusado alegadamente de comportamiento agresivo contra la dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Credit: Photo by Omar Vega/Getty Images La guerra de palabras entre Yailin y Anuel con millones de testigos en las redes sociales continúa. Luego de que la cantante reveló supuestos mensajes de texto en los que recibió amenazas de su ex esposo, ahora el puertorriqueño le responde con unas contundentes palabras. Según el trapero, el video y las capturas de pantalla que publicó la dominicana en sus historias de Instagram en las que alegadamente le reclama de forma violenta por acercarse a los artistas urbanos Arcángel, Rochy RD o El Alfa, son falsos. El boricua señaló sentirse decepcionado y traicionado por la madre de su hija Cattleya. Además, la acusó de cortar el video y solo revelar la parte que le hacía daño a su imagen. "Yo dije yo no juego y todo el mundo sabe que yo no juego. Tú fuiste la que mencionaste nombres ahí, pon el video entero, no lo piques que ahí mismo dijiste que como una niña planeando todo, que bueno que lo admitiste y te respondo. Que te inventes toda la mierda que tú quieras para tratar de joderme que tú eres una loca", escribió el intérprete. Anuel Credit: Instagram / Anuel Insistió: "No cortes el video, bien convenientemente. Pon cuando aceptas que no me dejas ver a mi hija, es lo que tienes que hacer y lo negaste también en la misma conversación". Anuel aseguró que los textos publicados no son sus palabras y en tono sarcástico sugirió a la rapera que busque a otras personas que sepan escribir mejor; advirtió que si seguían con este comportamiento, iba a dejar de responder. Anuel. Credit: Instagram / Anuel. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "El próximo screenshot falso por lo menos asegúrate que la ortografía esté correcta porque yo sé escribir, no como otros. Y si veo otro screenshot de conversaciones con la ortografía de un estudiante de primer grado diciendo que soy yo, no voy a volver a poner otro story más nunca", concluyó.

