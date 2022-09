Anuel le envía a Yailin un hermoso ramo de rosas para ¿reconciliarse? Yailin y Anuel AA han vuelto a demostrar que no están tan distanciados como se pensaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailín y Anuel Yailín y Anuel | Credit: Yailin la más viral/Instagram ¡Yailin y Anuel AA han callado los rumores! Luego de varias pistas que apuntaban a que la pareja estaba atravesando una crisis matrimonial, ahora han vuelto a demostrar que no están tan distanciados como se pensaba. Hace unas horas la rapera dominicana compartió en sus historias de Instagram un hermoso ramo de rosas rojas que fue enviado nada más y nada menos que por el reguetonero boricua, quien al parecer quiso darle una sorpresa. La joven se mostró junto al ramo de rosas y no pudo dejar de enseñar la tarjeta que iba de parte de su poso. "Te amo. De parte de AA", se puede leer. Ramo de rosas a Yailin Ramo de rosas a Yailin | Credit: Yailin la más viral/IG ¿Estarán reconciliándose?, ¿será que ahora quedan atrás todos los rumores de la pareja que decían que el cantante estaba saliendo con otras o que incluso estaba en busca de Karol G? Muchas fueron las pistas que llevaron a pensar a los seguidores que la pareja estaba atravesando un mal momento. En primer lugar dejaron de salir juntos en redes sociales, cuando antes aparecían todo el tiempo compartiendo sus andanzas. Anuel AA y Yailin la mas viral Credit: Instagram/@anuel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego se dijo que Anuel podría haber estado traicionando a su esposa con la influencer Shaarza Moriel. Aunque es un misterio qué sucedió entre los jóvenes, Yailin ha salido a callar a sus detractores con una advertencia. "Todo aquel que mencione mi nombre en chismes y mentiras, tengo para decirles que tengo mi abogado listo & ready para lo que yo diga… se acabó el relajo", escribió en una de sus historias de Instagram.

