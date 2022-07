Anuel AA regala un perro de $11,000 a su pareja Yailin y reciben fuertes críticas Anuel y Yailin suelen captar la atención de todos cada vez que realizan apariciones públicas, y esta vez no ha sido diferente con motivo de la mascota de $11,000 que el cantante regaló a la influencer. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yailin 'La Más Viral' y Anuel AA han dado mucho que hablar desde el comienzo de su relación hace solo unos meses. La pareja se casó por sorpresa el pasado 10 de junio en una ceremonia civil que tuvo lugar en la oficialía de la Junta Central Electoral (JCE) de la Tercera Circunscripción, ubicada en la calle Manuel Fernández Mármol esquina 14, ensanche Luperón, de Santo Domingo. Y tan solo unos días después, el 14 de junio, el puertorriqueño supuestamente se convertía en padre con otra mujer que no era su esposa. Una joven de Texas, Melissa Vallecilla, decía estar embarazada del cantante y daba a luz a una niña. La recién nacida fue llamada Gianella Gazmey Vallecilla, siendo Gazmey el apellido del reggaetonero. Ahora, es Yailin quien saltó a la palestra tras presumir en redes sociales de su nuevo regalo por parte de Anuel. La joven intérprete compartió en sus historias de Instagram que su pareja le había regalada un perro valorado el $11,000. Anuel y Yailin Anuel y Yailin | Credit: Instagram x 2 "Miren al demonio. Ese perro Emma (Anuel) me lo compró". Posteriormente, la dominicana detalló que la mascota costó "$11,000 por ese perro. $11,000 y es un tremendo", mientras acariciaba a la mascota. Muchos de sus seguidores no estuvieron de acuerdo con gastarse esa cantidad de dinero y se lo expresaron a través de comentarios como: "Qué triste es ver la arrogancia de algunas personas cuando hay tantos niños muriendo de hambre", "Ese dinero lo hubiera dado a niños de la calle", "Ese dinero lo hubiese invertido para ayudar a tantos niños enfermos que no tienen como costear sus medicamentos". Otra persona expresó que existe la opción de adoptar animales de los centros de acogida antes que comprar: "Tantos perritos que hay en adopción y malgastan el dinero ahí". ¿Qué opinan ustedes?

