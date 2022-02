Anuel pide que no hablen mal de su prometida Yailín y lanza esta advertencia "Yo soy un bandido, dejen de hablar mal de mi mujer", advirtió Anuel a los haters de su prometida Yailín en un video en sus redes sociales. ¡Mira lo que dijo el reggaetonero! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel enfureció al ver comentarios negativos sobre su futura esposa Yailín y advirtió a los haters de la cantante dominicana que dejen de criticarla. El anuncio del compromiso de la pareja de cantantes puso a Yailín bajo la lupa y ha generado opiniones encontradas entre los usuarios en las redes sociales. Hay quienes la adoran y hay quienes la han destrozado con sus comentarios. El reggaetonero puertorriqueño no se quedó callado y en un video junto a su amada, lanzó esta advertencia: "Tengo un problema de manejar el enojo, necesito clases. Dejen de hablar de Yailín, que en serio está trayendo consecuencias en la vida real". El cantante continuó: "¿Cuándo tú has visto que han tocado a alguien que ande conmigo? ¿Cuándo tú has visto que le han faltado el respeto a alguien que ande conmigo. Nunca, a Yailín nadie la va a tocar", dijo. "Y todo el que habla en las redes, en la vida real trae consecuencias". Anuel dijo mirando directamente a la cámara: "Paren de hablar mie@$&. Soy un bandido y están hablando mie@$& de mi mujer". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA y su novia Yailin Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group; Instagram Cuando la cantante dominicana se hizo una lipoescultura para lucir más radiante que nunca el día de su boda, Anuel llenó la habitación del hospital de flores y peluches. El cantante ha mostrado su devoción incondicional por su prometida, callando a quienes cuestiones en las redes sociales si su amor es verdadero. Mientras siguen hablando de la dominicana, sus seguidores siguen subiendo en Instagram, y ya va por casi tres millones. ¡Sin duda Yailín tiene que la defienda!

