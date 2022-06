Anuel ordena a Yailin que le pida perdón en video viral ¿Qué pasó? Un video de Anuel AA ordenándole a su prometida, la cantante dominicana Yailin, que le pida perdón se ha vuelto viral. ¡Mira por qué! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Yailin protagonizan video en las redes sociales que se vuelve viral. En el video, el reggaetonero puertorriqueño tiene a la cantante dominicana cargada a sus espaldas y le dice: "pídeme perdón". En las imágenes, vemos a Yailin 'la más viral' gritando, entre risas, mientras él amenaza con tirarla a la piscina si no se disculpa. No sabemos por qué la estrella del trap le exige una disculpa a su prometida. ¿Será solo broma? Lo cierto es que el video se ha vuelto viral y ha alborotado las redes sociales. Medios como El gordo y la flaca (Univision) compartieron el video. Algunos fanáticos de la pareja mostraron su preocupación. "Perdónala Anuel, no jueguen así puede darse un golpe", expresó una. "Un accidente y hasta ahí llega todo", comentó otra. Aparentemente todo se trataba de un juego entre la pareja, ya que ambos no dejan de mostrarse su afecto en redes sociales. Anuel AA and Yailin la Mas Viral Credit: Instagram/@anuel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo más valioso de la vida no es lo que tenemos sino a quién tenemos", expresó la dominicana en un video en Instagram Stories, donde aparece agarrada de la mano de Anuel, viendo fuegos artificiales. Por su parte, Anuel publicó una foto en Instagram días atrás que lo muestra besando a su futura esposa, en una burbuja de amor. "Recuerda que al árbol que más frutos da, es al que más piedras le tiran, @yailinlamasviralreal TE AMO", escribió el reggaetonero.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel ordena a Yailin que le pida perdón en video viral ¿Qué pasó?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.