Anuel AA y su novia Laury Saavedra: besos y apapachos en el partido de Messi Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Anuel AA y nueva novia Laury Saavedra disfrutan del partido de Lionel Messi del Inter Miami CF Vs Orlando City Credit: Photo © 2023 Media Punch/The Grosby Group Anuel AA está nuevamente enamorado. Además: Eva Longoria luce espectacular en diminuto bikini y más fotos imperdibles de tus celebridades favoritas. Empezar galería Anuel AA apapacha a su novia Laury Anuel AA y nueva novia Laury Saavedra disfrutan del partido de Lionel Messi del Inter Miami CF Vs Orlando City Credit: Photo © 2023 Media Punch/The Grosby Group Anuel AA está nuevamente enamorado, como dejó ver el cantante durante el partido de Lionel Messi entre el Inter Miami CF y el Orlando City, donde no dejó de darle apapachos y besos a su novia, Laury Saavedra. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Jonah Hill con la cabeza rapada Jonah Hill sorprende con la cabeza rapada luego de las acusasiones de abuso en su contra Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El actor de Superbad, Jonah Hill, sorprendió al aparecer en Malibú con la cabeza rapada luego de las acusaciones de abuso en su contra. 2 de 6 Ver Todo Jennifer Lopez de compras en París Jennifer Lopez hace shopping en las tiendas más finas de París Credit: Photo © 2023 Best Image/The Grosby Group Durante su visita a París, la actriz y cantante Jennifer Lopez aprovechó para visitar tiendas exclusivas. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Eva Longoria en bikini en Marbella Eva Longoria y su hijo se divierten en las playas de Marbellas durante sus vacaciones familiares Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Eva Longoria y su hijo Santiago (no fotografiado) se divierten en las playas de Marbellas durante sus vacaciones familiares. A sus 48 años, la actriz y productora luce ¡una figura espectacular! 4 de 6 Ver Todo Scarlet Gruber como Gloria Trevi Scarlet Gruber en la presentación de la serie "Ellas Soy Yo" (Vix+), producción de Carla Estrada Credit: Mezcalent Scarlet Gruber muy sonriente en la presentación de la serie Ellas soy yo (Vix+), producción de Carla Estrada que estrena el próximo 11 de agosto y en la que se retrata la vida de Gloria Trevi.. 5 de 6 Ver Todo Selena Gomez almorzando en Malibú Selena Gomez pasa desapercibida cuando sale de almorzar con sus amigos en Malibu Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Selena Gomez fotografiada por el lente del paparazzi saliendo de almorzar del popular restaurante Nobu en Malibú. Para la ocasión, la cantante y actriz apostó por un look cómodo y casual de jeans de ETICA, blusa blanca y gafas de sol. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

