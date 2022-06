¡Anuel AA se mete en problemas! Nombra a Karol G en pleno concierto en vez de a Yailin Anuel AA se refirió a su ex Karol G en vez de a su ahora esposa Yailin, y algunos seguidores creen que no ha podido dejar esa historia de amor en el pasado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel Karol G Credit: (Gabe Ginsberg/WireImage) ¡Sin quererlo, Anuel AA se ha metido en el ojo del huracán! Y es que el cantante se refirió a su ex Karol G en un concierto en vez de nombrar a su ahora esposa Yailin, y algunos seguidores creen que no ha podido dejar esa historia de amor en el pasado. ¿Será que el subconsciente traicionó al boricua? Lo que sí es un hecho es que Anuel se confundió en medio de una de sus presentaciones, donde mencionó la palabra "bebecita" —como acostumbraba llamar a la colombiana— y al darse cuenta trató de arreglar la situación cambiando la palabra por "Chivirika", como suele llamarse su actual pareja. "¿Dónde están todos los que aman a la bebecitaaa?", dijo, corrigiéndose luego con: "¿Dónde están los que gritan por la Chivirika?". @@kaolee2289 El video del momento se ha viralizado en redes, pues algunos creen que realmente el cantante no ha podido olvidar a La bichota. Aunque algunos seguidores siguen empeñados en creer que Anuel y Karol G están hechos el uno para el otro, la intérprete de "El Makinón" está más enfocada que nunca en su carrera —al igual que el cantante de "Adicto", quien además parece estar viviendo un hermoso momento con Yailin. Anuel AA and Yailin la Mas Viral su historia de amor Credit: Instagram/@anuel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tanto es así que hace unos días la joven pareja anunció que se habían casado de manera inesperada en República Dominicana. "Te amo. Nunca imaginé este momento, ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo", escribió la rapera luego de declararse esposa de Anuel. Incluso Anuel ha salido en más de una ocasión a defender a su pareja, a quienes algunos critican con bastante frecuencia y comparan con Karol G. "Que hablen toda la mier.. que quieran. Yo nunca te voy a dejar sola", le dejó saber en una ocasión a través de Instagram.

