Anuel muestra el ultrasonido de la bebé que espera con Yailin: ¡mira qué grande está! Anuel no deja de compartir cada detalle de su pequeña con sus seguidores, como el último ultrasonido que le hicieron a la rapera dominicana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Yailin se encuentran muy emocionado y ansiosos por conocer a Cataleya, la bebé que llegará para regalar mucha más armonía a la familia. Por eso el cantante no deja de compartir cada detalle de su pequeña con sus seguidores, como el último ultrasonido que le hicieron a la rapera dominicana. En sus redes sociales, el boricua compartió imágenes del ultrasonido que muestran cuánto ha crecido la pequeña que está en camino. "Por ahí viene mi princesa", escribió Anuel al acompañar las imágenes que evidentemente lo tienen muy emocionado. Ultrasonido de Yailin Ultrasonido de Yailin | Credit: Anuel AA/IG Fue el pasado 21 de noviembre que la pareja decidió anunciar que estaban a la espera de un bebé. "Voy a ser papá", escribió el cantante en sus redes sociales. "Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo Yailin". Aunque el cantante ya es padre de un hijo Pablo Anuel, de 9 años, lo cierto es que la idea de tener una niña lo ha sensibilizado. "[Yailin tiene] cinco mesas [de embarazo] es mi primera niña [y] mi hijo tiene nueve años. [Pero tener una niña] es una vibra diferente", dijo recientemente. Anuel AA, Yailin y su hijo Anuel AA, Yailin y su hijo | Credit: Yailin La Más Viral-Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es evidente que en estos momentos no hay nada más importante que en la vida de Anuel que su familia, como lo hizo notar en el reciente video de su tema "Monstruo", donde los protagonistas son Yailin, su hijo y el resto de su familia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel muestra el ultrasonido de la bebé que espera con Yailin: ¡mira qué grande está!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.