¡Anuel insiste! Expone momento íntimo en la cama con Karol G: "Estás con Feid pero sabes que eres mía" Durante su presentación en Los premios tu música urbano en Puerro Rico Anuel dejó muy claro que Karol G no es un tema superado Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y Karol G Anuel AA y Karol G | Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM; Scott Dudelson/Getty Images Más allá de estar preocupado por los costosos regalos que Tekashi69 le dio a su ex Yailin, Anuel AA sigue gritando a los cuatro vientos que Karol G y él mantuvieron un romance que no ha sido superado. Fue durante su partición en los Premios tu música urbano en Puerto Rico que el intérprete de "Más rica que ayer", lució una playera con una imagen de él y Karol G en tanga sobre la cama. Junto a la estampa se veía un mensaje en letras obscuras: "Estás con Feid pero sabes que eres mía". Esta no es la primera vez que el boricua hace alarde de sus sentimientos hacia la colombiana, que aparentemente hoy mantiene un romance con Feid. Fue a través de su canción "Mejor que yo", que el puertorriqueño expuso en mayo que extraña a su ex. "Ya tienes novio, te echo de menos, él no te entiende como yo te entiendo, él nunca va ser… ni anotando mis truquitos en un papel… Te la dedico bebé, Karol G". Después de 30 minutos de publicado, el clip ya tenía más de 200 mil comentarios. Anuel no ha sido el único que siguió los pasos de Shakira, Yailin, también interpretó una canción de despecho dedicada al padre de su hija Cattleya. "Te va a ir peor, llora. Ahora prefiero estar sola", dice la canción. "El karma te va a devolver pa atrás. Real hasta la muerte y te volviste na". A lo que Anuel respondió de muy buen ánimo que se sentía "empoderada como Shakira". Hasta el momento, ni Karol G ni Feid se han pronunciado al respecto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Anuel insiste! Expone momento íntimo en la cama con Karol G: "Estás con Feid pero sabes que eres mía"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.