Anuel pierde control de su moto y pasa gran susto en pleno concierto Anuel perdió control de su motocicleta en un concierto y la moto cayó muy cerca del público. Los detalles del accidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA pasó un gran susto en pleno concierto. El trapero puertorriqueño perdió control de su motocicleta en el escenario y la moto cayó muy cerca de la audiencia. Afortunadamente no ocurrió una tragedia y no se han reportado heridos. Si bien su idea era hacer una entrada triunfal, no pudo controlar el vehículo, que cayó cerca de las primeras filas del público. El cantante siguió su espectáculo sin dar más importancia al incidente, aunque en un video que quedó grabado se escuchan gritos de sus fanáticos al ver lo que sucedía. La expareja de Yailin y de Karol G vive una etapa de soltería, y recién compartió fotos con sus hijos en sus redes sociales. El reggaetonero publicó un video cenando con varios amigos y con su hija Gianella en sus brazos. También publicó en Instagram fotos con su hijo Pablo Anuel tras bambalinas en uno de sus shows, llamando al niño "luz de mis ojos". El cantante es también padre de Cattleya, fruto de su matrimonio con Yailin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA Credit: Omar Vega/Getty Images Hasta ahora, Anuel AA no se ha pronunciado sobre el incidente con su motocicleta en sus redes sociales. Lo que sí ha hecho el celebrar el fin de su gira, que cerró en el Madison Square Garden de Nueva York. Anuel AA Credit: Omar Vega/Getty Images En un reciente mensaje en Instagram, Anuel compartió una profunda reflexión. "Yo lo más que quiero pa mis fanáticos ahora mismo es que la historia de mi vida cambie MUCHAS vidas para BIEN pa siempre", escribió. "Que salve muchas vidas de malas situaciones, pruebas y momentos difíciles que se nos presentan en la vida físicamente, mentalmente, emocionalmente y espiritualmente. Ya yo he cometido un millón de errores en la vida y he aprendido de ellos. Yo voy a hacer historia en la música. Voy a ser mejor padre, hijo, hermano, amigo e hijo De Dios cada día pa poder seguir siendo mejor cantante y mejor artista cada día".

