¿Anuel mandó esto a Karol G? "Yo no soy el que ando dedicando canciones" ¡Mira su explosivo mensaje! Anuel AA asegura no estar "estancado en el pasado". ¿Mandó este mensaje a su ex Karol G? "Yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo". ¡Mira lo que dijo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel asegura estar feliz en los brazos de su prometida, la cantante dominicana Yailin 'la más viral', con quien sigue derramando miel en las redes sociales. El reggaetonero puertorriqueño dejó a muchos de sus seguidores en shock al compartir un explosivo mensaje en sus Instagram Stories. Esta misiva parece ir dedicada a su ex, la cantante colombiana Karol G, quien recién se presentó en Coachella. "Y eso que supuestamente soy yo que el que estoy estancado en el pasado", expresó Emmanuel Gazmey Santiago, alias Anuel AA. "Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo", continuó. El cantante usó también emojis de risa junto a este mensaje: "Suéltenme en banda que a mí sin co%$#@ me tiene". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel y Karol G. Anuel y Karol G. | Credit: Prince Williams/FilmMagic; Robyn Beck/AFP via Getty Images El reggaetonero dejó clara su posición y añadió: "Y ya, esa es la única reacción mía que van a tener. Piensen lo que sea que quieran pensar y lo que sea que los estén haciendo pensar". Anuel Credit: Instagram Stories/ Anuel Anuel cerró su discurso en Instagram Stories con el mensaje: "Si la gente supiera", generando gran intriga. Anuel Credit: Instagram Stories/ Anuel Hasta ahora Karol G no ha reaccionado a estas declaraciones de su ex. Anuel y Yailin Credit: Instagram/@anuel Sin duda Anuel quiere recalcar que vive un nuevo momento en su vida amorosa y no está mirando atrás.

