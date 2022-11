¡Anuel ya le contó a su hijo Pablo que va a tener una hermanita! Como el hijo de Anuel no estuvo presente en la fiesta donde se reveló el sexo de su bebé en camino, el cantante viajará a Miami a compartir esa alegría con su primogénito. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Anuel AA se va a convertir en padre una vez más y no puede estar más feliz! El reguetonero acaba de enterarse de que traerá una niña al mundo junto a su esposa Yailin, y no pudo dejar de compartir la noticia con su hijo Pablo Anuel. El cantante, que en el día de ayer celebró junto a una parte de su familia la revelación del sexo de su bebé, aseguró en sus redes sociales que ahora le toca festejar con la otra parte de la familia. Como Pablo, su primogénito de nueve años, no estuvo presente en la fiesta del lunes, su padre se trasladará a Miami a compartir su alegría con el niño. Anuel le dice a Pablo que tendrá una hermanita Anuel le dice a Pablo que tendrá una hermanita | Credit: Anuel AA/Instagram No obstante, Anuel no esperó a llegar a la Ciudad del Sol para darle las buenas nuevas a su pequeño en persona. "Ya Pablisssss sabe que va a tener una hermanita", contó el boricua en sus historias de Instagram. "El mejor del mundo entero", dijo de su hijo. "Ya mismito vamos pa Miami ahora a celebrar con mi otra parte de la familia". Al parecer, a Pablo le encantó enterarse de que una hermanita vendría en camino, pues el cantante compartió un video donde el niño salta de alegría. Yailin Anuel looks anuncio embarazo Credit: Instagram No obstante, esta no sería la primera hermanita de Pablo ya que el cantante supuestamente habría tenido una hija, de ahora cuatro meses, con una joven de Texas, Melissa Vallecilla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según dijo Vallecilla a People en Español, le encantaría que su hija Gianella Gazmey Vallecilla conociera a su hermano Pablo. "La conocen los abuelos y pues sí me gustaría mucho que conozca a Pablo", dijo. "Después me pondré en contacto con Astrid [Cuevas, madre del hijo de Anuel]".

