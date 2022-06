¡Felicidades Pablo! Así de grande está ya el hijo de Anuel AA Pablo Anuel, el hijo mayor del reguetonero Anuel AA, ha cumplido 9 años y sus padres no han podido dejar de felicitarlos con tiernos mensajes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA y su hijo Anuel AA y su hijo | Credit: Anuel AA/Instagram Pablo Anuel, el hijo mayor del reguetonero Anuel AA, ha cumplido 9 años y sus padres no han podido dejar de felicitarlos con tiernos mensajes. ¡El niño cada día se pone más guapo! Este domingo el intérprete de "La llevo al cielo" le dedicó unas emotivas palabras a su pequeño, ya que no pudo estar junto a él el día de la celebración porque se encuentra de gira artística por España. "Pa mi todos los días es tu cumpleaños. Te amo Pablo", escribió el cantante junto a una hermosa foto de ambos. Anuel AA y su hijo Anuel AA y su hijo | Credit: Anuel AA/IG Por su parte, la mamá de Pablo también lo felicitó con hermosas imágenes del cumpleaños del niño en sus 9 añitos, un festejo con temática de Dragon Ball que se ve que disfrutó muchísimo. "Mi regalo más bonito 💘", dijo Astrid Cuevas refiriéndose a su hijo, junto a las fotos y videos del cumpleaños en el que estuvieron muchos de sus amiguitos y le cantaron el acostumbrado "Happy Birthday". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel en varias ocasiones se ha mostrado como un papá orgulloso de su pequeño y según él, trata de enseñarle lo mejor de sí. "Enseñándole a mi hijo a ser mejor persona que yo cuando crezca", escribió en una ocasión. Recientemente Anuel se convirtió en papá de una niña fruto de la relación de unos meses que tuvo Melissa Vallecilla, una joven de Texas. Luego de hacerse una prueba de paternidad cuyo resultado mostraba en un 99% que Anuel era el verdadero padre de la pequeña, según Univision, este procedió a darle los apellidos a Gianella Gazmey Vallecilla. Se ha sabido además que el reguetonero quiere más hijos, y está trabajando en ello junto a su actual esposa Yailin.

