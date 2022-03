Hermana de Anuel sale en defensa del cantante, asegura que su hijo Pablo no está en la calle con su madre La cantante Jliany, la hermana del reggaetonero puertorriqueño Anuel AA, salió en su defensa, asegurando que la exnovia de Anuel, Astrid Marie Cuevas, y su hijo Pablo no están en la calle y que él no los ha abandonado económicamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jliany, quien es cantante y hermana de Anuel AA, defendió como leona al reggaetonero. Las hermanas de Astrid Marie Cuevas, exnovia de Anuel y madre de su hijo Pablito, criticaron al cantante en las redes sociales, poniéndole en el ojo del huracán. Ambas lo acusaron de no hacerse responsable del niño económicamente. "No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre. Recuerda que todo lo que sube así mismo baja", le escribió a Anuel una de las hermanas de Astrid, identificada en Instagram como @natsh.cp. "Los sacaste a la calle. No te preocupes que ella sola no está", añadió. Nicole Cuevas, identificada en sus redes sociales como @peetiie_, otra hermana de Astrid, compartió un video —con fecha de noviembre del 2021—donde vemos a Anuel besando a la madre de su hijo. Cuevas acusa al cantante de hacerle a Astrid promesas falsas y de llamar a su hijo solo una vez al mes. "Eres un falso", sentenció. Estas reacciones de la familia de Astrid Marie Cuevas salen en las redes sociales después de que Yailín, la prometida de Anuel, presumiera un lujoso carro Bentley que le regaló el cantante. Anuel y su hermana Jliany Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Instagram/@jliany_ "Pablito no está durmiendo en la calle. Su mamá junto a mi sobrino viven en una casa salda en Puerto Rico que ella escogió y se la compró mi hermano, y andan en una guagua Mercedes Benz G Wagon de $200 mil dólares", escribió en Instagram Jliany. "En Miami tiene otra guagua Mercedes y otra casa salda valorada en $1.8 millones, casa que en papel está estipulado le pertenece a Pablito cuando cumpla sus 18 años, y se mantienen viajando de Miami a Puerto Rico y viceversa", añadió en su mensaje. "Y con los miles que recibe de pensión y el apoyo que siempre le ha brindado la familia decir que Pablito no tiene una cama donde dormir es una falta de respeto y deja mucho que decir". Jennifer Gazmey Santiago, Jliany; hermana de anuel Credit: Instagram/@jliany_ Hasta el momento, Astrid no ha reaccionado ante estas fuertes declaraciones de la hermana de Anuel. En una reciente entrevista exclusiva con People en Español, Anuel habló sobre su hijo, de 7 años, y aseguró que su prometida Yailín pronto conocería al niño. "Mi hijo es la luz de mis ojos", nos confesó Anuel.

