¡Anuel AA hace oficial su romance con Laury Saavedra con romántica foto! Aunque su amor era un secreto a voces, el artista por fin lo ha confirmado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Feliz, satisfecho y, sobre todo, enamorado. Así se ha mostrado Anuel AA en una nueva publicación cargada de mensajes para todo el mundo. Entre ellos, que su corazón está contento. Aunque era un secreto a voces que estaba saliendo con Laury Saavedra, no ha sido hasta ahora que el intérprete lo ha dado a conocer de una forma tan abierta a sus más de 36 millones de seguidores en Instagram. El artista puertorriqueño está en España donde su gira está arrasando. Orgulloso por esos logros, quiso compartir una reflexión sobre la vida y los aprendizajes junto a estas imágenes que resumen cómo se encuentra. Anuel Anuel confirma romance con esta foto | Credit: (Photo by Jason Koerner/Getty Images) "Primero, prendí en fuego Roma, ITALIA, y después Almería, ESPAÑA. Hoy vamos a prender en fuego MURCIA. Mis fanáticos los amo con mi vida, sin ustedes estaría preso o muerto", empieza este sincero escrito. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre las instantáneas ha querido incluir una junto a Laury, agarrados de la mano y de lo más sonrientes. Salen juntos de uno de los muchos lugares a los que ella le está acompañando en un tour histórico. Además de agradecer a la vida por este regalo de poder brindar su música a la gente y, sobre todo, haber sabido dejar atrás las malas decisiones para transmitir un mensaje de "responsabilidad" a los "chamaquitos", Anuel insistió en algo más. "Y cantantes que no sacan mi B.. de la boca, pónganse a hacer música cabrona y dejen de buscar controversia con mi nombre, porque yo hago las 2 y ustedes nada más hacen una... Pero, ¿y la música cabrona cuándo? ¿Las giras, cuándo? Cállenme la boca y pónganse pa' lo de ustedes", concluyó dejando que cada cual lo interprete como quiera.

