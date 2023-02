Anuel habla de mujer que asegura ser la madre de su bebé y menciona a su ex Karol G En explosivo video, Anuel habla de Melissa Vallecilla, una joven colombiana que asegura ser la madre de su hija. El reggaetonero también menciona a su ex Karol G tras anunciar ruptura de Yailin. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel dejó a muchos boquiabiertos con las declaraciones que hizo en un video live en sus redes sociales. El cantante reveló que está separado de Yailin, con quien espera a su hija Cataleya. El reggaetonero también habló de Melissa Vallecilla, una joven colombiana que es la madre de una niña que ella asegura es hija de Anuel. "Ocho meses con Yailin y en las noticias saliendo que yo llevo ocho meses de relación con esa muchacha. Mira que loquera, que yo llevaba ocho meses de una relación saludable con ella, disque viajando para Houston, viniendo para acá, mi nena linda disque, y disque en el momento que ella me dice que está embarazada, ahí yo digo: 'arranca pa'l cara...", dijo desmintiendo que haya tenido un romance con Vallecilla, quien vive en Texas. El cantante mencionó a su ex, la cantante colombiana Karol G, para sorpresa de muchos. "Ustedes han visto cómo yo me comporto, como fui con Karol, como he sido con Yailin", dijo sobre sus relaciones amorosas. "¿Ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña, que sea mi novia y viva conmigo y yo conozca a su familia y de la nada me diga: 'estoy preña'", dijo Anuel, negando haber tenido un noviazgo con Vallecilla y haber roto con ella cuando le dijo que esperaba un bebé suyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA Anuel AA | Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM Anuel negó ser padre de Gianella, la hija de Vallecilla. "No tengo un cara*& que esconder. Si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a vivir como una reina porque papi es un rey. Pero si tú crees que tú vas a montar una película bien cabro%@ para hacerte famosa o si el plan era sacarme millones; si ese era el plan, chocaste contra la pared tú misma porque ese tiro te salió por la culata. Eso es un disparate, la que va a ser millonaria es la niña. Cualquier hijo mío va a ser millonario porque yo trabajo para mis hijos", afirmó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel habla de mujer que asegura ser la madre de su bebé y menciona a su ex Karol G

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.