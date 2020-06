Anuel AA recibe fuertes críticas por un error garrafal en su nuevo vídeo El reguetonero pide disculpas al pueblo boliviano por mostrar la bandera del país sudamericano al revés en un video. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante puertorriqueño Anuel AA se vio en la obligación de ofrecer una sincera disculpa a los bolivianos tras un garrafal error en uno de sus vídeos. En el de su más reciente sencillo,“Reggaetonera”, la insignia nacional boliviana aparece junto a la de otros países latinoamericanos, solo que en la del caso del país andino aparece al revés. “Acá en Bolivia te queremos, pero por favor, somos un país humilde y orgulloso de nuestra tradición y sobretodo [de los] símbolos patrios. Adoramos nuestra bandera, una bandera que tiene su propio himno. Por fa[vor] respétala”, escribió un fanático boliviano tras ver el vídeo. Ante la lluvia de críticas, Anuel reaccionó avergonzado y pidió disculpas asegurando que fue un error de producción. “Bolivia, discúlpenme, perdón, [¡]los amo! Fue un error de la producción. No nos dimos cuenta”, explicó en Instagram. Anuel dijo tener un cariño especial para Bolivia, ya que fue la última parada en su calendario antes de la cuarentena. “Mi último concierto fue en Bolivia, el amor que me dieron fue legendario! Amor y respeto es lo más que tengo para ustedes”, escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras descubrirse el error con la bandera boliviana, los seguidores del artista se dieron a la tarea de analizar minuciosamente el vídeo que estrenó la semana pasada y que ya cuenta con más de 43 millones de vistas en YouTube, para descubrir que lo mismo ocurrió con la bandera de Honduras. “La bandera de Hondura [está] al revés. ¿En serio loco? Pusieron las estrellas al revés. Qué falta de respeto. Si no van a hacer algo bien, mejor no lo hagan”, escribió un usuario visiblemente molesto.

