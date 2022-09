Anuel asegura que pagaron a mujeres para inventarse historias con él: "Trataron todo para destruirme" Anuel aseguró varias mujeres recibieron pagos para inventarse que tuvieron relaciones con el cantante, con la intención de dañar su vida personal y su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En los últimos tiempos Anuel AA ha estado envuelto en varias polémicas, desde rumores de separación de su esposa Yailin, hasta una posible infidelidad con la influencer Shaarza Moriel o hasta un acercamiento a su ex Karol G. Lo cierto es que hasta entonces ninguna de estas especulaciones ha sido verificada, pero el cantante aseguró que a varias mujeres les han pagado para arruinarle su vida personal y su carrera. Anuel AA y Yailin Anuel AA y Yailin | Credit: Instagram Yailin "Este año trataron todo para destruirme la carrera. ¿Se dieron cuenta? Hasta le pagaron a mujeres que yo ni conozco para que salgan diciendo que están o que estuvieron conmigo y a las noticias para que se mantuvieran atacándome todo el año. Inventándose todo tipo de mentiras como si yo fuera el peor ser humano de este mundo", dijo Anuel en Instagram. "Paren de mentirle al público o sigan mintiéndole... ¡Ya me da lo mismo! Si no pudieron destruirme la carrera este año con tanta mentira que se inventaron y manipularon de mí y de mis seres queridos, ¡no van a poder nunca!", sostuvo. "Hablen de cómo todo lo que saco se pone número 1 trending. ¡Tengo la calle prendía en fuego!", añadió el joven boricua. Historias de Instagram de Anuel AA Historias de Instagram de Anuel AA | Credit: Anuel AA/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchos creían que Anuel y Yailin estaban al borde del divorcio, luego de que dejaran de aparecer juntos en redes sociales, donde solían mostrar todas sus aventuras. No obstante, hace unos días la rapera dominicana compartió el hermoso ramo de rosas rojas que su esposo le envió con una tarjeta donde le decía: "Te amo".

