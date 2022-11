A bordo de un avión privado y junto a Yailin: así celebró Anuel AA su cumpleaños "de millonario" ¡Puro glamour! No te pierdas la sorpresa que le preparó Yailin a su esposo y futuro padre de su hijo a bordo de un lujoso yet privado Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA celebró su cumpleaños número 30 con mucho estilo a bordo de un avión privado junto a su esposa, la cantante Yailin. A través de una serie de fotografías y videos que compartió en su popular cuenta de Instagram, que ya cuenta con casi 30 millones de seguidores, podemos ver ver al trapero luciendo un colorido atuendo de pantalones cortos verdes, camisa estampada, gorra roja y sus millonarias joyas. "Cumpleaños de millonario", escribió el intérprete de "La llevo al cielo" y "Soldado y profeta" mientras mostraba un lujoso auto y el jet privado que iba a abordar. "Yo mato y muero por los míos", agregó Anuel, quien también agradeció a todas las personas que le enviaron mensajes felicitándolo por su cumpleaños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "A todos los que me están escribiendo, mis hermanos, a mi familia entera que la vida me regaló, mis fanáticos. Los amo, todo el mundo gracias. Ahora me siento en el vuelo y les contesto a todos todas las felicitaciones. Los amo". anuel aa cumpleanos 30 Credit: Anuel AA IG anuel aa cumpleanos 30 Credit: Anuel AA IG anuel aa cumpleanos 30 Credit: Anuel AA IG anuel aa cumpleanos 30 Credit: Anuel AA IG Dentro del avión privado, Yailin, quien pronto se convertirá en madre, le tenía preparado un pastel y le cantó el cumpleaños mientras grababa todo el evento en su teléfono mobil. Su historia de amor Hoy en día son marido y mujer, pero ¿cómo se dio el flechazo entre Anuel AA y Yailin La Más Viral? "Le tiré un corazón", contó la dominicana a People en Español. Agregó él risueño: "Le fui a escribir por Instagram porque yo sabía quién ella era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!". Anuel AA y Yailin Anuel AA y Yailin | Credit: Instagram Yailin La primera vez que se vieron en persona "estaba un poco nerviosa", admitió ella. Las mariposas que ambos sintieron solo se intensificaron con el tiempo. "Me trata como una reina. Me trata bien. Es diferente, siento que lo que tengo con él nunca lo había vivido ni lo había sentido por otra persona". Triunfó el amor Hay quienes adoran a Yailin y hay quienes la han destrozado con sus comentarios. El reggaetonero puertorriqueño no se quedó callado y en un video junto a su amada, lanzó esta advertencia: "A Yailín nadie la va a tocar. Y todo el que habla en las redes, en la vida real trae consecuencias. Paren de hablar mie@$&. Soy un bandido y están hablando mie@$& de mi mujer". Al final, ganó el amor. La pareja se casó por lo civil y de manera espontánea en República Dominicana. Anuel Yailin Credit: Yailin/Instagram "Todo en manos de Dios. Yailin, las palabras ya no importan", escribió el ex de Karol G en el pie de este video que muestra a la pareja dándose un romántico beso. Se convertirá en madre Seis meses después de celebrar su boda civil, el ex de Karol G y Yailin anunciaron que están en la dulce espera de su primer hijo. "Voy a ser papá", escribió el cantante en sus redes sociales junto a un video en donde se ve al intérprete junto a su esposa, mientras cariñosamente le acaricia el vientre. "Hoy vamos a saber si es niño o niña", y agregó emocionado. Yailin Anuel looks anuncio embarazo Credit: Instagram Yailin Anuel looks anuncio embarazo Credit: Instagram "Que Dios bendiga a las familias del mundo entero. Te amo Yailin". La gran noticia se da tras rumores que apuntaban a una posible ruptura de la pareja, quien no se había dejado ver en redes constantemente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image A bordo de un avión privado y junto a Yailin: así celebró Anuel AA su cumpleaños "de millonario"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.