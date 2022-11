Anuel AA celebra su cumpleaños 30 en familia, con Yailin y su hijo, quien le pide que sea un "papá normal" Anuel llevó a su hijo Pablo de compras con su esposa Yailin, quien espera una niña. El reggaetonero celebró su cumpleaños 30 en familia. ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA celebró sus 30 años rodeado de amor. El reggaetonero sopló las velitas de su pastel en familia. El trapero celebró su cumpleaños el 26 de noviembre y llevó a su hijo Pablo y su sobrino Adrián a un centro comercial. Su esposa, la cantante Yailin, quien espera una niña, los acompañó. Anuel compartió en sus Instagram Stories videos del paseo con su hijo y su sobrino, con el mensaje: "Pablo me pidió que fuera un padre y tío normal por un segundo y los traje al mall". Eso sí, los fanáticos del cantante no dejaron de seguir al cantante y mostrarle su afecto a Anuel. Anuel Credit: Instagram Stories/ Anuel El reggaetonero recibió con sonrisas a los fanáticos que se aglomeraron en el mall para saludarlo. Anuel AA Credit: Instagram/ Anuel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA Credit: Instagram Stories/ Anuel Anuel compartió en sus Instagram Stories una foto con su esposa y su hijo Pablo al lado de una piscina con el mensaje: "Feliz cumpleaños pa mi". También compartió en Instagram fotos con Yailin y con su hijo, fruto de su relación con Astrid Cuevas. "Estoy con Pablo aquí, lo amo con toda mi vida", dijo el cantante. Otro momento feliz fue el baby shower de su esposa Yailin, cuando revelaron al mundo que esperan una niña. ¡Feliz cumpleaños!

