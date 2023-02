Anuel confirma separación de Yailin: "Ya no estamos juntos" El reggaetonero Anuel confirma que se separó de su esposa, la cantante dominicana Yailin, quien espera una hija con él. Mira sus impactantes declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En pleno embarazo de Yailin 'la más viral', que espera una bebé con Anuel, el reggaetonero confirma que está separado de la cantante dominicana. "Estoy esperándola, super feliz", dijo sobre Cataleya, su hija por nacer con su esposa. El puertorriqueño luego soltó una bomba que nadie esperaba. "Yo y la mamá, yo y Yailin ya no estamos juntos por cosas de la vida", dijo Anuel. "Triste que está embarazada y podemos estar juntos, ahora mismo teniendo una familia bajo un mismo techo, pero por cosas de la vida no estamos juntos". El cantante no entró en detalles de las causas de la ruptura. "No vamos a estar haciendo un circo hablando de porqué si, porqué no", dijo, pidiendo que siguieron apoyando la carrera musical de Yailin. "Apoyen a Yailin", pidió a sus seguidores. "Ella está trabajando en su música, se cuida. Ustedes saben como ella era antes y el cambio que dio en su estilo de vida. A pesar de todas las noticias negativas que salgan ha mejorado, es mejor ser humano mil veces y tiene un buen corazón". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA y Yailin Credit: Kevork Djansezian/Getty Images "Esa es la madre de mi hija", dijo sobre la dominicana. "Siempre va a ser mi familia. Yo la voy a apoyar en su música. Tiene la oportunidad de ser una artista bien grande". A pesar de su tristeza por la ruptura, asegura que lo hace muy feliz la pronta llegada de su bebé. "Estamos esperando a Cataleya, esa es la nena de papi. Ya mismo nace gracias a Dios", dijo sobre su hija con Yailin.

