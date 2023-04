Un Anuel desengañado compara a sus ex con Lucifer y toma una drástica decisión Tras su ruptura con Yailin, el trapero puertorriqueño Anuel asegura que ha decidido decirle adiós al amor en un mensaje en redes acompañado de imágenes de su vida de lujo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Su reciente separación de Yailin parece haberle dejado huella en Anuel, quien parece estar poniendo orden en su vida tras finalmente reconocer a una hija que tuvo con una joven de Texas tras largo tiempo de desmentirlo. Lo cierto es que el trapero no solo parece querer pasar página de su relación con la mamá de su hija Cattleya, sino también de las relaciones amorosas en general. Así lo asegura en un mensaje en redes que acompañó de imágenes de su vida de lujo en jets privados, autos carísimos y colecciones de joyas. "Mami está viva, ahora no voy amar a otra mujer, solo a mi hermana y a mis 2 hijas bellas también", anuncia el cantante en su mensaje. "Enamorarse es hacer un pacto con Lucifer, al final del camino el falso amor te va joder". Lo cierto es que la vida sentimental de Anuel ha sido bastante accidentada luego de su sorprendente ruptura con Karol G en 2021 tras tres años de relación, que le costó mucho a los fans de la pareja aceptar. El trapero poco después inició una turbulenta relación con Yailin, con la que llegó a comprometerse, para romper poco antes de que la dominicana diera a luz. Anuel AA Credit: Jerritt Clark/Getty Images for Amazon Music Además, tras hacer gala de ser un amante "inolvidable", recientemente reconoció que tenía una hija con una joven de Texas, quien llevaba tiempo exigiéndole que reconociera públicamente su paternidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No puedo ni dejaré a ninguna hija abandonada, nunca no importan las circunstancias de cómo pasó todo. Mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar a una hija", escribió el puertorriqueño en sus redes sociales. "Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más aún desde que vi a Catta por primera vez, ese amor que sentí por [mi otra hija] Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente con mi otra hija". Anuel también tiene un hijo, Pablo, de una relación anterior en Puerto Rico. escuela niños Miami

