A Anuel le tiran una botella en pleno concierto y culpa a la "tonta" con una peluca azul como Karol G Anuel AA no dudó en culpar a quien llevaba una peluca azul como las de Karol G de haberle tirado una botella en un concierto en Madrid. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Credit: Photo by Steven Ferdman/Getty Images El fantasma de Karol G parece perseguir a Anuel AA en cada momento, incluso ahora que se ha unido en matrimonio a su actual pareja, Yailin. Por eso tras vivir un incómodo incidente durante su último concierto, el cantante boricua no dudó en culpar a quien llevaba una peluca azul como la que suele lucir su exnovia. Fue durante su show en Madrid, España, que le tiraron una botella desde el público, algo que desconcertó al cantante. No obstante, sin dudarlo dos veces señaló a quien llevaba puesta una peluca azul. "Para quien me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul, esta que quiere llamar la atención", dijo delante de todos. Anuel AA Credit: Photo by Greg Doherty/Getty Images "Que no sea tan tonta, tan infeliz", agregó el cantante enfurecido. "Yo respeto al público, pero me tienes que respetar tú a mí también, ¿oíste? La peluquita esa y tirándome botella", dijo. Los insultos de Anuel a la chica generaron muchos comentarios en su contra. "Atacó a alguien que quizás no fue solo por tener peluca azul"; "y a lo mejor la de la peluca no fue! Él se enfocó en el color de la peluca"; "wow! Y cómo él sabe que fue la de la peluca azul, si el no estaba mirando para ese lado", le dijeron. Pero esta no ha sido la única vez en los últimos días que Karol G parece estar presente en los conciertos de Anuel. En otra de sus presentaciones, el joven se confundió y mencionó la palabra "bebecita" —como acostumbraba llamar a la colombiana— y al darse cuenta trató de arreglar la situación cambiando la palabra por "Chivirika", como suele llamarse su actual pareja. Karol G Credit: Karol G Instagram "¿Dónde están todos los que aman a la bebecitaaa?", dijo, corrigiéndose luego con: "¿Dónde están los que gritan por la Chivirika?". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este incidente desató una ola de comentarios entre quienes creen que el cantante no logra sacarse a la Bichota de la cabeza.

