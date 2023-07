Anuel arremete contra los presentadores de El gordo y la flaca: "Andan tratando de dañarme" El cantante dedicó fuertes mensajes a Raúl De Molina y Lili Estefan. "Después de los 60 años cada uno... rieguen paz por el mundo." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel, Lili y Raúl De Molina Anuel, Lili y Raúl De Molina | Credit: Raúl y Lili: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Anuel: (Photo by Arturo Holmes/Getty Images) La semana ha sido un no parar de rebotes de acusaciones entre, primero sus protagonistas, Yailín La Más Viral y Anuel AA. E, inevitablemente, se han ido sumando defensores y detractores de la expareja. En medio de este cruce de dimes y diretes, que incluye las acusaciones de maltrato de la dominicana al padre de su hija, los medios han tratado de informar de todo lo que se han dicho a través de las redes e incluso lo que sigue llegando. El gordo y la flaca tan solo informaba de la situación y de terceros en discordia que han empezado a aparecer. Y de ahí viene el enfado. Una chica llamada Lizzi Cruz, de Puerto Rico, aseguraba, sin pruebas, que había estado con Anuel cuando era una menor. Más tarde, ella misma admitió que dijo lo que dijo porque fue pagada por Tekashi. "Me contactó y me pagó para que dijera eso de Anuel AA. De cualquier cosa que me pase culpo a Tekashi, (que) me está amenazando el mamabicho, pero hago esto público para que sepan a quién van a culpar si me pasa algo", prosiguió en redes. Lizzy Cruz LizzyCruz se retracta de las acusaciones a Anuel | Credit: IG/LizzyCruz El hecho de poner esta información en sus redes, hizo que el puertorriqueño se molestara con el show de Univision, al que dedicó algunas líneas, no muy agradables contra sus presentadores, Lili Estefan y Raúl De Molina. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre las perlitas que soltó defendiéndose, están: "Ustedes están desesperados porque les dé una entrevista y nunca se las doy porque me hacen las emboscadas que me hacen", comienza su mensaje. Anuel Anuel contesta a El gordo y la flaca | Credit: IG/El Gordo y la Flaca/Univision "Se supone que ustedes sean profesionales y son dos personas que andan tratando de dañarme la vida a costa de una entrevista después de los 60 años cada uno. Ya ustedes se han disfrutado la vida, rieguen paz por el mundo en vez de estar haciendo estas payasadas, nada de profesional. Dan vergüenza poniendo a personas que n me conocen hablar lo que sea de mí por dinero, no es la primera ni la última vez que ustedes hacen esto", continuó notablemente enfadado. El asunto quedó zanjado tras la confesión de Lizzy, pero Anuel sigue muy pendiente de todo lo que se está diciendo sobre él con el fin de cuidar su imagen y mostrar su verdad.

