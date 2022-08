Anuel aplaza gira de conciertos por "motivos personales" ¡Los detalles! Anuel AA preocupó a sus fanáticos al anunciar que aplazará su gira de conciertos hasta el 2023. Su disquera Real Hasta La Muerte anunció que su "bienestar individual es prioridad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA no realizará su gira de conciertos este año. El reggaetonero anunció que aplazará hasta el 2023 sus presentaciones. Su disquera, Real Hasta la Muerte, detalla en un comunicado, que el artista puertorriqueño de 29 años ha decidido aplazar las fechas de sus conciertos por Estados Unidos. El comunicado añade que "su bienestar individual es prioridad" para Anuel. "Por motivos personales, el artista ha decidido aplazar las fechas de su gira de conciertos por el territorio estadounidense, con la intención de reanudar todas y cada una de dichas fechas el próximo año 2023", dijo su disquera. Anuel también compartió la siguiente declaración: "Como es de conocimiento de todos mis fanáticos, los pasados meses he estado de gira en Europa, y quiero aprovechar este momento para agradecer a todos los 'Real Hasta La Muerte' quienes asistieron a todos y cada uno de los conciertos. ¡Gracias, los amo!". People en Español pidió declaraciones adicionales a su representante sobre las razones por las que no realizará la gira este año, y aún no hemos recibido respuesta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Anuel AA Credit: (Chris Unger/Zuffa LLC) "Siendo responsable primero con ustedes y en un marco personal; he estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar baterías y enfocarme en re-estructurar mi vida personal, familiar y profesional, con el enfoque de acabar mi próximo álbum, que no he podido terminar debido a la gira en Europa. Por tal razón, mi equipo y yo hemos decidido posponer la gira para más adelante en el 2023. Mientras tanto, voy a continuar haciendo lo que más me apasiona que es continuar lanzando buena música y seguir rompiendo", añadió el cantante. Anuel —quien recién se casó con la cantante dominicana Yailin 'la más viral'— sigue disfrutando su historia de amor y compartiendo sus aventuras con su pareja en sus redes sociales. Hace unas horas, Anuel publicó un video desde un paraíso tropical, asegurando que sus canciones seguirán "prendiendo la calle". Yailin compartió fotos en Instagram del mismo lugar, posando en traje de baño en una piscina, con el mensaje: "enfocada en mi". Anuel anunciará próximamente las nuevas fechas de conciertos de la gira Leyendas Nunca Mueren, que continuará en el 2023.

