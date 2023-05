"No se dejen engañar": Anuel habla de su situación con Karol G El trapero boricua rompió el silencio y finalmente dio su versión de lo que conversó con Karol G en torno a la canción “TQG” que le dedicó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel y Karol G Credit: Photo by Katherine Tyler/NBAE via Getty Images | Photo by Scott Dudelson/Getty Images Anuel no se quedó callado ante las críticas por los mensajes que ha lanzado su ex Karol G en sus recientes apariciones públicas e incluso por llegar a dedicarle una canción. Aseguró que la versión de que ambos están en malos términos es falsa y todo se trata de una campaña de acoso. Así lo expresó en redes sociales el trapero boricua, quien nuevamente lanzó indirectas a Feid, sin mencionar su nombre, y a quien catalogó de celoso. Aseguró que la cantante colombiana y él hablaron antes de lanzar la canción "TQG" con Shakira, se pidieron disculpas y decidieron dejar todo lo negativo atrás. "Jajaja ahora me está mandando a hacer campañas de acoso con tu equipito", así comenzó a escribir en sus historias de Instagram. "Acoso fue lo que me tenían a mí el año pasado noticia por noticia y canción por canción. La reina me arrastró y lo vio el mundo entero". El intérprete boricua sostuvo que cuando hablaron quedaron "superbien" y pidió a sus fans que "no se dejen engañar de nadie ni de nada" porque todo se trata de un juego mal intencionado de un tercero. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y cuando digo que hablamos y quedamos superbien, fue que hablamos y ambos nos disculpamos por todo y seguimos nuestros rumbos y todo eso, antes de que saliera 'TQG', que ya estaba grabada. No se dejen manipular, los amo", concluyó. Mensaje de Anuel Credit: Intagram / Mensaje de Anuel Anuel compartió la semana pasada una imagen sosteniendo un cártel en el que se insultaba al colombiano: "Fu... Ferxxo". Posteriormente, el rapero insinuó que Feid lo bloqueó en la plataforma. "Parece que alguien se puso celoso y se encabronó", dijo. Recientemente se hizo viral un video en el que supuestamente Feid responde a los recientes ataques del puertorriqueño: "Anuel, ya no es bebesita, es morr", se lee en la pancarta. Pero la identidad de la persona que sostiene el cartel no está clara y se sospecha que es un imitador.

