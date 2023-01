¿Ya nació la bebé de Anuel y Yailin? El reggaetonero responde En medio de rumores de que la cantante dominicana Yailin, esposa de Anuel AA, había dado a luz a la hija de ambos, el reggaetonero aclara si ya nació su bebé. ¡Mira sus declaraciones! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fanáticos de Anuel AA y su esposa, Yailin 'la más viral', esperan ansiosos el nacimiento de su hija Cataleya. En medio de rumores de que la bebé ya había nacido, después de que la cantante dominicana pusiera en su foto de perfil una imagen de ella en ropa interior con el abdomen plano, Anuel lo aclaró todo. El reggaetonero habló con la reportera Génesis Suero de En casa con Telemundo. "La nena viene en camino gracias a Dios", dijo el ilusionado papá. "Está bien bonita, siempre se está tapando la cara. Se dejó ver la cara nada más una vez". El cantante puertorriqueño —quien celebró su cumpleaños 30 con su primogénito Pablo Anuel, de una relación previa, y su esposa Yailin— agradeció la salud de sus seres queridos. "Lo más importante es que está bien saludable, han salido noticias raras y falsas que ella tuvo un parto prematuro y yo no entendí eso", dijo. Anuel asegura que su bebé aún no ha nacido y que esperan que el parto de Yailin sea en República Dominicana. "Ella está bien, la bebé está bien también, están saludables las dos, ya mismo está por parir, en el nombre de Dios", añadió el reggaetonero, pidiendo a sus seguidores que envíen sus bendiciones para su esposa y su hija por nacer. Anuel AA y his wife Yailin la Mas Viral Celebrities At The Los Angeles Lakers Game Credit: Allen Berezovsky/Getty Images El artista está por lanzar un nuevo disco en 2023 y recién se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en Nueva York. "En Jimmy Fallon me sentí bien, me sentí feliz, es un sueño hecho realidad", dijo. "Creo que he sido el único gracias a Dios que ha cantando trap en Jimmy Fallon, de los latinos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente cercana a la pareja confirmó a People en Español que Yailin tiene unos 7 meses de embarazo y la hija de los cantantes aún no ha nacido. Yailin la mas viral Por su parte, Yailin recién publicó una foto suya en sus Instagram Stories en un salón de belleza presumiendo su cabellera rubia y su creciente pancita.

