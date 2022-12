Anuel AA sorprende con imágenes de Yailin y su hijo Pablo en el videoclip de "Monstruo" En estos momentos, no hay nada más importante en la vida de Anuel AA que su familia, algo que dejan claro las imágenes del videoclip de "Monstruo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En estos momentos, parece no haber nada más importante en la vida de Anuel AA que su familia, algo que dejan claro las imágenes del videoclip de "Monstruo", uno de los temas de su álbum Las Leyendas Nunca Mueren 2. En el video visualizer que el artista divulgó hace unas horas en sus plataformas, los protagonistas son nada más y nada menos que su hijo, Pablo Anuel y su esposa Yailin, además de otros familiares. En el material puede verse la celebración del cumpleaños 30 del cantante junto a su familia, Yailin con la ropita de la bebé que están esperando, o los momentos que el artista pasa con su hijo jugando a los bolos, al baloncesto o yendo de compras. "Ya salió el visual de #Monstruo 👹 pero no hay na de monstruo en la sonrisa de Pablo y Adrián ❤️‍🔥🥰 la familia es el mejor regalo de la vida que dios nos dio!!!!!!!", dijo el cantante en sus redes sociales. Aunque el video ha gustado a muchos, también ha despertado varias críticas de quienes lo tildan de mal padre, sobre todo tras las declaraciones que recientemente hizo Astrid Cuevas, la madre del niño. "Hoy le da la que anda a Astrid"; "el pantallazo con el niño era para puro marketing, qué pesar ese hombre no tiene nada de paternal"; "ahora entiendo a Astrid cuando dice que utilizas a tu hijo para marketing, no lo vas a ver y cuando lo llegas a ver es para hacer un videoclip", le dijeron a Anuel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días la propia madre de Pablo Anuel acusó al cantante de utilizar a su hijo como una herramienta de marketing. "Pero qué mala costumbre la de usar un niño para marketing!!! ¿Cómo un hombre con tanto poder y dinero no puede ver a su hijo constantemente? ¿Cómo es posible que un tipo que anda en jet privado dándole la vuelta al mundo, no pueda para en [Puerto Rico] para ver a su hijo?", dijo Cuevas en sus historias de Instagram. "Ay mira, quítate la careta o te la quito yo soplapote….. Di las cosas como son, quítate el papel de víctima y ten palabra de hombre que eso es lo que te falta".

