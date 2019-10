Así fue la semana de los famosos en Instagram By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Como todos los viernes, aquí te presentamos lo que algunos famosos compartieron con sus seguidores esta semana en sus redes sociales. Empezar galería Anuel AA y Sergio Ramos Image zoom IG/Anuel AA “⚽️ REAL HASTA LA MUERTE ⚽️ REAL MADRID!!!!!!!! 🥅🥅🥅🥅🥅 QUE DIOS TE SIGA BENDICIENDO SIEMPRE!!!!!!!! @sergioramos 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼”, compartió el puertorriqueño junto a una foto con el capitán de los merengues. Advertisement Advertisement Don Omar Image zoom IG/Don Omar El reggaetonero compartió una selfie antes de dirigirse al estudio. Enrique Iglesias Image zoom IG/Enrique Iglesias El cantante mostro con mucho orgullo a su hijo Nicholas. Advertisement Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo Image zoom IG/Eugenio Derbez La pareja disfrutó de una noche especial con su hija Aitana. Prince Royce Image zoom IG/Prince Royce “Fue un honor para mi recibir el “Leader of Culture Award” por parte del US Hispanic Chamber of Commerce esta semana y además, entregarle el premio “Hispanic Businessman of the Year” a Raul Alarcón, Jr. Felicidades Raul! Fue una noche inspiradora en la que conocí a muchos emprendedores latinos que están poniendo a nuestra cultura en alto 👏”, expresó el cantante. Galilea Montijo y Kuno Becker Image zoom IG/Galilea Montijo “VerifiedQue gusto verte siempre @kunobp”, dijo la mexicana sobre la reunión. Advertisement Advertisement Advertisement Jacky Bracamontes y Martín Fuentes Image zoom IG/Jacky Bracamontes La pareja está disfrutando felizmente de sus vacaciones en Nueva Zelanda. Kim Kardashian y North West Image zoom IG/Kim Kardashian La estrella compartió una foto con su hija mayor. Maribel Guardia Image zoom IG/Maribel Guardia “En #villahermosatabasco, de verdad es un edén. Hoy en la noche @arpiasobra. Aquí en los jardines del precioso #hotelquintarealvillahermosa #besos desde el paraíso 💋”, publicó la actriz. Advertisement Advertisement Advertisement Yandel Image zoom IG/Yandel “Si estuvo contigo cuando no tenias nada, merece estas ahi cuando lo tienes todo! La vida se encarga de poner a cada rey con su reina! 👑👑 Hoy me levante romantico!”, expresó el puertorriqueño. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

