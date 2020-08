¡Los enamorados Anuel AA y Karol G hacen importante anuncio sobre su relación en sus redes sociales! La exitosa pareja de cantantes ha reaparecido muy unida tras los rumores de embarazo de la colombiana y ha compartido algo muy especial sobre su amor. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¿Están esperando un hijo ? ¿Se van a casar? La parejita del momento ha generado todo tipo de dudas y despertado todas las curiosidades del mundo, especialmente desde su aparición en los Premios Juventud. Para despejar todas las dudas y poner al corriente a sus seguidores del estado de su relación, Anuel AA y Karol G han compartido un romántico post con unas fotos y una dedicatoria que demuestra el compromiso de futuro que mantiene la pareja. "Hace 2 años nos encontramos por primera vez para hacer un video musical ... Quién diría que vendrían 2 años de aprender, crecer, vivir, disfrutar juntos", escribió la colombiana en Instagram. Besos, abrazos, globos rojos y pétalos de rosa rojos sobre la cama fueron los protagonistas de este día tan especial para la parejita que dejó claro que de crisis nada de nada. "En casa nos aconsejamos, en la calle nos apoyamos. 2 años y contando... Mi persona favorita", siguió la intérprete de "Ay Dios mío". A su romántica publicación Anuel tuvo algo muy importante que decir y que derritió tanto a su destinataria como a los seguidores. "Te amo amor de mi vida", escribió. El cantante, además de expresarle su amor por milésima vez, también ha demostrado que no permitirá que nadie se meta con ella. Los rumores de embarazo por su supuesta subida de peso vinieron cargados de ofensas y feos comentarios sobre le físico de la colombiana. Algo que él no permitió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El que quiera joder con esta reina recuerden que tiene un rey que fue un soldado de guerra toda su vida y que aún lo sigue siendo", avisó junto a una foto de amos en su perfil. Lo de si serán padres o no es algo que todavía no sabemos, lo que tenemos claro es el profundo amor que se tiene la pareja y que está por encima de cualquier rumor. ¡Felicidades por ese segundo aniversario!

