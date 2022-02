Anuel AA muestra primer video ¡con su esposa Yailin! ¿Ya se casaron? Con un mensaje hablando de matrimonio, Anuel AA sorprendió a sus fanáticos ¿es verdad que el cantante ya dejó la soltería? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La relación sentimental entre Anuel AA y Yailin es tan formal que el compromiso matrimonial lo hicieron público. Sin embargo, llamó la atención un video que dio a conocer el cantante, donde aparece la pareja muy cariñosa e interpretando el tema de bachata "Mi santa" de Romeo Santos, donde el representante de música urbana aseguró que ya se casó con la modelo. "Amo a mi esposa Yailin. Gracias por llegar a mi vida y ¡¡¡¡¡¡¡salvarme de mi mismo, mi niña!!!!!!!", escribió Anuel en su cuenta de Instagram para acompañar el mencionado clip. "Soy el hombre más feliz del mundo cuando estoy contigo. Te amo Jorgina ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mujer de mis sueños!!!!!!!!!!! Te estoy viendo dormir ahora mismo, aquí al lado mío, bien hermosa. Cuando te levantes sé que vas a ver esto y te vas a poner feliz. Ahora ha lo viste ¿¿¿¿verdad???? Ven y dame un beso y un abrazo a ¡¡¡¡¡¡¡¡¡tu marido!!!!!!!!!". Acompañó este amoroso mensaje con una serie emoticones de anillos de casados; así como, una mujer y un hombre vestidos de boda. Como era de esperarse, esta posible anuncio del casamiento causó revuelo entre los cibernautas que no dudaron en pronunciarse. "Jajaja, esa relación es más falsa que los 'te amo' de mi ex, jajajaja"; "Parece más despecho que enamorado"; "Lo tiene q exponer en las redes para poder creérselo", y "¿Qué le pasa a Anuel? Brother estás un poco mal hay que llevarte al psicólogo", fueron algunos comentarios. Anuel AA y Yailin la Mas Viral Credit: Jesse Grant/Telemundo/NBCU Photo Bank via Getty Images; Instagram/@yailinlamasviralreal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hubo quienes consideraron este video como un mensaje de despecho a la ex del cantante Karol G. "Lo mismo le decías a Karol"; "Aaaaay Anuel cada vez se te nota mas que seguis enamorado de Karol. Esa necesidad de mostrarte cada que ella hace algo lo dice todo"; "Ay, está pensando en Karol G"; y "Estás dolido por esa tiradera que te pegó Karol G", mencionaron otros usuarios. Habrá que esperar para saber si es verdad que Anuel AA y Yailin dejaron la soltería o solo fue un mensaje de amor entre ellos.

