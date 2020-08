Anuel AA sorprendió a sus fanáticos con un nuevo tatuaje. ¿En qué parte del cuerpo se lo hizo? El cantante y su pareja Karol G se dieron cita en plena cuarentena para añadir tatuajes a su colección. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante puertorriqueño Anuel AA se ha declarado un soldado de guerra listo para enfrentar cualquier obstáculo o crítica que se le ponga enfrente y este martes reveló un nuevo tatuaje que lo puso en la mirilla de algunos de sus seguidores. El controversial trapero reveló a sus fanáticos el nuevo diseño corporal que se hizo alrededor de su ojo derecho. “Teme a Dios”, dice en inglés el tatuaje que adornó con una pequeña cruz. Image zoom Instagram Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar. “Mano te dañaste tu cara”, escribió desilusionado uno que criticó que el cantante se marcó el rostro permanentemente. “Se dañó la cara. ¿Porque, porqué?”, comentó otra en redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La decisión de tatuarse aparentemente terminó siendo una actividad en pareja ya que el intérprete de "Hasta que Dios diga" no fue el único que agregó tinta a su cuerpo. Su prometida, la también cantante Karol G, pasó por las manos de la artista Tatu Baby, quien diseñó varios tatuajes para ella, incluyendo una llamativa mariposa para su antebrazo. “Hoy es un día muy especial porque voy a tatuar a mi bebecita favorita”, comentó Tatu Baby antes de la sesión. Karol G se hizo tatuar el número 57 con el signo de adición al frente a una de sus manos (lo que sus fanáticos atribuyeron al código de marcación de su natal Colombia), y el número 1991 que correspondería al año de su nacimiento. Con estos tatuajes, la reggaetonera tendría más de una docena de símbolos permanentemente dibujados en su cuerpo. ¿Habrán más por venir?

Close Share options

Close View image Anuel AA sorprendió a sus fanáticos con un nuevo tatuaje. ¿En qué parte del cuerpo se lo hizo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.