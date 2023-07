Anuel AA sorprende al mostrarse con una de sus hijas Tras las controversias en las que se ha visto envuelto, Anuel AA quiere lucir su lado más paternal ¿fue con su hija menor? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es buen sabido que Anuel AA tiene tres hijos que fueron concebidos con diferentes mujeres. La más pequeña es Cattleya, a quien procreó durante su matrimonio con Yailin, aunque, según ha mencionado la influencer, no se hace cargo de la nena. Lo mismo ocurrió con Gianella Gazmey, quien nació en 2022, pero fue reconocida por el cantante hace unos meses. De hecho la madre de la niña, Melissa Vallecilla, estuvo en conflicto con el famoso porque este argumentaba que dudaba de su paternidad. Ahora la situación se ha solucionado; por ello, el intérprete de "La llevo al cielo" ahora no duda en presumir la convivencia que tiene con la pequeña. Así, dio a conocer un video donde Gianella está caminando, también presentó una imagen donde se ve al representante de música urbana sentado y a su lado una imagen de la menor sentada también. Anuel Credit: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dios mío, pero y este angelitooooooo", escribió Anuel AA para acompañar el audiovisual que publicó en una de las historias de su cuenta de Instagram. Anuel AA Si bien el cantante asegura que es un padre amoroso y responsable, Yailin ha declarado lo contrario; incluso, lo señaló de violencia doméstica, situación que su aún esposo ha negado. Pero este no es el único escándalo en el que se ha visto envuelto, ya que hace unas semanas, el famoso no dejaba de enviarle mensajes a su ex Karol G; todo parecía indicar que quería una reconciliación; de hecho, atacó a su nuevo novio Feid. El asunto se cerró cuando la cantante dio a conocer públicamente el romance con su colega colombiano. Anuel AA Solo el tiempo dirá si Anuel AA deja atrás las controversias; de momento, parece disfrutar de la compañía de dos de sus hijos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Anuel AA sorprende al mostrarse con una de sus hijas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.