Anuel AA sorprende a su nueva novia en el hospital con románticos regalos Anuel AA ha sorprendido a su novia, la cantante dominicana Yailin, con diversos regalos que le hizo llegar hasta el hospital donde se encuentra la joven. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA sigue demostrando que finalmente ha encontrado un nuevo amor. Ahora el reguetonero ha sorprendido a su novia, la cantante dominicana Yailin, con diversos regalos que le hizo llegar hasta el hospital donde se encuentra la joven. Desde la cama de hospital donde la autodenominada "La más viral" se recupera de una cirugía estética, el puertorriqueño le alegró el día con rosas rojas, chocolates y osos de peluche. "Sin palabras. ¡Gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo, EMMAAA", escribió la joven junto a un emotivo video del momento en que le llegan los regalos a la sala. En el video también se ve una carta de Anuel donde le dice "Te amo, AA", lo que evidencia que la nueva parejita promete. Ante estas imágenes, los seguidores no pudieron dejar de expresar sus comentarios, algunos de halagos y otros criticando a los novios. "Dizque "te amo" 😂, "😂ese amor tan rápido", "nadie sabe si tenían tiempo hablando 😂", "no entiendo por qué Anuel no publica nada de ellos 😮😮", dijeron algunos. Otros, por su parte, fueron menos escépticos y celebraron a los novios. "Que viva el amor mientras dureeee😍🔥❤️👏", "uffff no ese hombre vale más que un diamante 💎 Hermoso todo, Que viva el amor 💘", "quién dijo que no se vale amar en poco tiempo? he visto personas con poco tiempo conociéndose y ya tienen una vida casi entera juntos amándose, como muchas parejas también juntas y no se aman, todo es relativo. QUE VIVA EL AMOR!", les dijeron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente, el ex de Karol G presumió las valiosas joyas que le ha regalado a Yailin. "Aquí [todo el] mundo anda mínimo 100 mil encima", escribió Anuel junto al vídeo que muestra los brillantes que luce la novia.

