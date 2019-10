¿Quién ayudó a Anuel AA a salir de prisión? Al mismo momento reveló que fue uno de los pioneros del movimiento urbano, Tego Calderón, quien le dio la mano para salir adelante con su proceso legal. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El artista urbano Anuel AA hoy en día goza de su libertad luego de pasar varios años en prisión. El prometido de Karol G tuvo que atravesar un tedioso proceso legal para salir de la cárcel, por lo que tuvo que acudir a la ayuda de varios tres abogados. Así lo reveló el mismo intérprete de “Secreto”, “Dices que te vas” y “Ella quiere beber” a través de sus historias de Instagram. “Algo que nadie se imagina, Tego Calderón me pago uno de los tres abogados que tuve cuando estuve preso. ¡De por vida agradecido!”, escribió en su IG Story al mismo tiempo que escuchaba el éxito “Bandolero” de Don Omar en el fondo, que fue parte de la banda sonora de Fast and the Furious donde ambos participaron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom (Photo by Ethan Miller/Getty Images) Al mismo momento reveló que fue uno de los pioneros del movimiento urbano, Tego Calderón, quien le dio la mano para salir adelante con su proceso legal. Si hay algo que han demostrado muchos artistas de género urbano es que en la unión está la fuerza. Para muestra un botón está la reciente campaña en la que muchos se unieron para alzar su voz por la falta de reconocimiento en las nominaciones de los Premios Latin Grammy. Por otro lado, varios reggaetoneros puertorriqueños crearon una revolución cuan fue hora de destituir al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, de su mandato tras ser encontrado culpable de participar en un chat denotado “homofóbico” y “racista”. El cantante de rap y reguetón Anuel AA es uno de los artistas que está en el candelero en estos días. El puertorriqueño acaba de cumplir una condena de 30 meses en prisión por posesión ilegal de armas de fuego. Durante su estancia tras las rejas siguió haciendo música y ha sorprendió a sus seguidores con un nuevo álbum. Advertisement EDIT POST

