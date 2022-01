EXCLUSIVA: la respuesta de Anuel AA los haters que critican su estilo de vida El cantante Anuel AA habló de su nueva novia, la artista dominicana Yailin, y del documental 30 days with Anuel, que cuenta su relación con su ex Karol G y algunos de los momentos más oscuros de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA sabe que la fama tiene un precio y uno de ellos son los haters. Sin embargo, para el cantante puertorriqueño lo más importante es ser fiel a sí mismo y su forma de expresarse, ya sea a través de la música o de su propio documental, aseguró a People en Español. En una entrevista en People VIP, cuando se le preguntó qué tiene que decir a quienes critican su estilo de vida lleno de lujos, mujeres, carros y joyas, el artista le quitó importancia. "Yo no tengo muchas mujeres, yo soy un hombre serio. Yo soy yo y en la vida uno nunca le va a caber bien a todo el mundo; a mí me va bien, gracias a Dios, como estoy y estoy ready pa' lo que sea porque Dios no nos da cargas que no podemos cargar". El intérprete de éxitos como "Ella quiere beber" y "Reloj" dijo que el documental 30 days with Anuel en su canal de YouTube es una de las muestras de la conexión que tiene con su público y de que no tiene temor de mostrar sus momentos más oscuros, como cuando pasó por la prisión o su ruptura con Karol G. Si quieres enterarte de lo que dijo de su nueva novia, la cantante dominicana Yailin, y los detalles de su nueva canción "Llorando en un Ferrari", de su álbum Las leyendas nunca mueren, mira la entrevista completa colgada arriba. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

