Anuel AA recibe tremendo regalo de cumpleaños por parte de Karol G El artista de trap Anuel AA se paseará como un superhéroe gracias al regalo de cumpleaños que le hizo Karol G. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El artista de trap Anuel AA estuvo de lo más consentido la noche del martes celebrando su cumpleaños. No solo recibió cientos de felicitaciones y muestras de cariño por parte de sus seguidores, sino que su prometida, Karol G, le tenía preparado un regalito que lo dejó realmente sorprendido. El dinero no fue obstáculo para la colombiana, que le hizo un lujoso regalito con el objeto de hacerlo sentir como un superhéroe y agrandar su colección de automóviles, que ya incluye un costoso Rolls Royce. El cantante presumió en las redes sociales que su futura esposa le obsequió el que parece ser el auto de sus sueños. "El ca..ón carro de Batman que me regaló Karol, el carro de Batman", repite gustoso una y otra vez en el video compartido en su cuenta de Instagram durante la celebración. Además, el intérprete, que cumplió 27 años, aprovechó su festejo para agradecer un año más de vida. "Cuando muchos pensaron que iba a estar muerto, preso o sabrá Dios dónde, haciendo nada con mi vida, que decían que era un loco y gracias a Dios estamos aquí, Dios conoce los corazones de nosotros", dijo. Cabe recordar que el artista estuvo preso en Puerto Rico tras haber sido condenado a treinta meses de prisión al ser declarado culpable de posesión de armas de fuego. En mayo del año pasado Anuel AA obtuvo la libertad y recurrió a las redes sociales para expresar su sentir. "No hay sufrimiento que dure una vida entera", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La vida le sonríe ahora con una exitosa carrera y una vida amorosa correspondida. Si bien la pareja se comprometió a principios de este año, aún no hay fecha para la boda. ¿Será que se casa en secreto como dice en su canción? Advertisement

