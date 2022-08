Anuel AA reaparece con su hijo tras ser acusado ante los tribunales de ser un padre ausente A Anuel se le ha visto muy sonriente con el pequeño de 9 años, cuya madre acusó al cantante en los tribunales de no ejercer de padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Anuel AA | Credit: Kevork Djansezian/Getty Images Luego de que Anuel AA fuera demandado por la madre de su hijo Pablo Anuel ante un tribunal de Puerto Rico por presuntamente ser un padre ausente, al cantante se le ha visto con el pequeño de 9 años muy sonriente. Hace unas horas en las historias de Instagram del cantante se le vio junto a su pequeño en lo que parece ser una tienda de zapatillas, ahora que el boricua está promocionando las que hizo en colaboración con Reebok, un modelo inspirado en las años noventa. En el video, Anuel está cargando a Pablo, y ambos parecen estar disfrutando de ese momento juntos. Anuel AA y su hijo Anuel AA y su hijo | Credit: Anuel AA/IG Hace unos días se conoció que Astrid Cuevas, la madre del hijo de Anuel, lo demandó en el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico, ya que presuntamente no había visto a su hijo desde el pasado 13 de febrero y se comunica con él de manera muy esporádica. De acuerdo con la información difundida, la madre estaría exigiendo que el tribunal le otorgue toda la custodia del pequeño, ya que en los últimos tiempos el padre le ha transferido su responsabilidad a terceras personas, como su mánager, asistentes y abuelos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de Pablo, Anuel también es padre de Gianella Gazmey Vallecilla, la pequeña de tan solo unos meses que tuvo tras el romance con Melissa Vallecilla. Hasta el momento se desconoce si el cantante ya conoció a la bebita.

