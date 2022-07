Anuel AA presume su lujoso jet privado: "Cabe un equipo de fútbol" Anuel presumió su jet privado y dijo que es más grande y espacioso que el de otros artistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Credit: Joe Scarnici/Getty Images Para nadie es un secreto que Anuel AA ama las extravagancias. El cantante boricua no se pudo quedar atrás cuando compró su jet privado, que es mucho más grande y espacioso que el de otros artistas, dijo. Tanto así que aseguró que se podía tener sexo en el baño. Ahora que está de gira por escenarios de varios países de Europa, Anuel está pasando mucho tiempo en su jet privado, y ha hecho varias publicaciones donde se ven los interiores del lujoso artefacto. No solo el avión tiene muy cómodos asientos y una increíble tele, sino que tiene un baño espacioso, algo que no suelen tener este tipo de jets. "Voy a enseñar el baño, porque, esa gente que presume sus jets nunca muestran el baño, porque son bañitos que no caben dos personas, si no solo el cul%& de ellos, que no pueden ni sentarse, acá cabe un equipo de fútbol, y se puede hasta chingar", dijo el reguetonero al mostrar imágenes desde el baño de su avión privado, en las que aparecía junto a su esposa Yailin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de Si tú me busca y la rapera dominicana se están dando muchos gustos en los últimos tiempos. Aunque la pareja se casó con una ceremonia muy sencilla, se la han pasado a lo grande en el tour por Europa, donde los vimos en Ibiza disfrutando del sol, el mar, y celebrando por todo lo alto en un hermoso yate el cumpleaños 22 de Yailin.

