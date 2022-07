¿A quién se parece la supuesta hija de Anuel AA? La madre lo cuenta todo La bebé de Anuel AA, fruto de su relación con Melissa Vallecilla, tiene ya más de un mes y se le nota el parecido de sus progenitores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Anuel AA Anuel AA | Credit: Chris Unger/Zuffa LLC ¡Ya la bebita de Anuel AA, fruto de su relación con Melissa Vallecilla, tiene más de un mes! Con el paso del tiempo, a la pequeña se le van definiendo los rasgos físicos y ya se le nota el parecido a sus progenitores. ¿A quién se parece más Gianella Gazmey Vallecilla? "Se parece a los dos", reveló su mamá durante una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram. Los seguidores de Vallecilla se mostraron muy ansiosos de conocer la situación de la niña, fruto de un romance que la joven tuvo con el ouertorriqueño en una fiesta del rapero Drake en septiembre del 2021, y el cual siguieron manteniendo a distancia por cuatro meses entre Miami y Houston. Anuel Credit: Instagram Otra de las preguntas que le hicieron fue si quería que su hija conociera a su hermano Pablo Anuel, el otro hijo del cantante. "Siiii obvio", respondió. También contó que "más adelante" piensa llevar a la niña a Puerto Rico para que "conozca de sus otras raíces". Melissa reveló además que le gustaría darle un hermanito a su pequeña. "Me gustarían dos (bebés) más en el futuro, pero por ahora Gianella me mantiene súper ocupada". La mamá primeriza dijo que en algún momento enseñará a sus seguidores el rostro de su hija. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Anuel AA y Yailín Anuel AA y Yailín | Credit: Yailin la más viral/Instagram Hasta ahora se desconoce si el cantante ha conocido a su hija, a quien se le hizo una prueba de paternidad prenatal y resultó 99% positiva. Lo que sí se sabe es que Anuel se encuentra en su gira por Europa junto a su esposa Yailin, con quien se la ha pasado a lo grande en el viejo continente.

